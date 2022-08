TOH, CHE SCOPERTA: IN AMERICA C’È UN PROBLEMA CON I SUPREMATISTI BIANCHI – NON SOLO VOGLIONO ROVESCIARE IL GOVERNO, MA ORMAI SONO LA MANO ARMATA NEI PIÙ DELIRANTI CASI DI CRONACA: QUASI TUTTI GLI AUTORI DI STRAGI DI MASSA SONO FANATICI CHE PASSANO LE ORE AL PC A FARSI RIEMPIRE LA TESTA DA PUTTANATE COME LA “TEORIA DELLA GRANDE SOSTITUZIONE”, SECONDO LA QUALE I NERI STANNO METTENDO IN ATTO UN PROGETTO PER SOSTITUIRE I BIANCHI…

Oath Keepers, Three Percenters, Proud Boys. Tutti gruppi di nazionalisti bianchi che si sono radunati per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Come antropologo culturale che ha studiato questi movimenti per oltre un decennio, so che l'appartenenza a queste organizzazioni non si limita al tentativo di rovesciamento violento del governo e rappresenta una minaccia continua, come si può dimostrare nei massacri perpetrati da giovani radicalizzati da questi movimenti .

Nel 2020 il Dipartimento per la sicurezza interna ha descritto gli estremisti violenti come "la minaccia più persistente e letale" per il popolo degli Stati Uniti e il governo della nazione.

Nel marzo 2021, il direttore dell'FBI Christopher Wray ha testimoniato al Congresso che il numero di arresti di suprematisti bianchi e altri estremisti di matrice razzista è quasi triplicato da quando è entrato in carica nel 2017.

«Il 6 gennaio non è stato un evento isolato - ha testimoniato Wray davanti alla commissione giudiziaria del Senato – ll terrorismo interno si sta metastatizzando in tutto il paese ormai e non scomparirà presto». Il Southern Poverty Law Center, un gruppo senza scopo di lucro per i diritti civili, ha monitorato 733 gruppi di odio attivi negli Stati Uniti nel 2021.

Sulla base della mia ricerca, Internet e i social media hanno reso il problema dei suprematisti bianchi molto peggiore e più visibile.

UNA VASTA RETE ON LINE

Nel 2005, il sito web nazionalista bianco “Stormfront.org” contava 30.000 membri. Ma con il boom dei social, nel 2015 già 250.000 persone si erano iscritte. Tra il 2012 e il 2016, i nazionalisti bianchi su Twitter hanno visto un aumento del 600% dei follower su Twitter. Da allora hanno lavorato per portare il suprematismo bianco nella politica di tutti i giorni.

Il Tech Transparency Project, un gruppo di controllo del settore tecnologico senza scopo di lucro, ha scoperto che nel 2020 metà dei gruppi nazionalisti bianchi monitorati dal Southern Poverty Law Center era presente su Facebook. Senza regole chiare che prevengano i contenuti estremisti, le aziende digitali, a mio avviso, hanno consentito la diffusione di cospirazioni nazionaliste bianche.

Gli attivisti razzisti hanno utilizzato algoritmi come megafoni virtuali per raggiungere un pubblico di dimensioni prima inimmaginabili. Oggi, molte idee nazionaliste bianche un tempo relegate ai margini della società sono abbracciate dal più ampio movimento conservatore. Per esempio la Teoria della Grande Sostituzione: la teoria del complotto interpreta erroneamente il cambiamento demografico come un tentativo attivo di sostituire i bianchi americani con persone di colore.

Questa idea infondata osserva che i neri e i latini stanno aumentando e dipinge quei dati come il risultato di un presunto tentativo attivo da parte di multiculturalisti senza nome di cacciare dal potere i bianchi americani in una nazione sempre più diversificata. Un recente sondaggio ha mostrato che oltre il 50% dei repubblicani ora crede in questa teoria del complotto.

PERCHÉ LE PERSONE SI UNISCONO A QUESTI GRUPPI?

I dati dei manifesti pubblicati online da gruppi nazionalisti bianchi mostrano che molti protagonisti delle stragi di massa condividono alcune caratteristiche comuni: sono giovani, bianchi, maschi e trascorrono molto tempo online sugli stessi siti web.

Il killer di 10 neri a Buffalo dello scorso 14 maggio 2022 voleva fermare “l’eliminazione della razza bianca”. I suoi timori che le persone di colore stessero "sostituendo" i bianchi provenivano da 4chan, social media popolare tra l'alt-right.

I massacri in un Walmart a El Paso, in Texas, in due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, e in una sinagoga a Poway, in California, sono avvenuti tutti dopo che i tiratori hanno iniziato a trascorrere del tempo su 8chan, un imageboard popolare tra i suprematisti bianchi, e a leggere le teorie di Qanon.

Le ragioni per cui questi uomini si uniscono a gruppi come i Proud Boys e Oath Keepers - sono meno chiare. Un ex membro di Proud Boy ha detto: «Volevo unirmi a un gruppo per combattere l'antifa e ferire le persone che non mi piacciono, e sentimi giustificato facendolo».

Altri ex membri del gruppo estremista descrivono la ricerca di cameratismo e amicizia, ma anche di razzismo e antisemitismo.

Ma più di ogni altro problema, i cambiamenti demografici stanno fornendo opportunità di reclutamento ai nazionalisti bianchi, molti dei quali credono che entro il 2045 i bianchi diventeranno la minoranza negli Stati Uniti.

Nel luglio 2021, l'US Census Bureau ha rilevato che della popolazione stimata di 330 milioni di cittadini americani, il 75,8% sono bianchi, il 18,9% ispanici, il 13,6% neri e il 6% asiatici.

