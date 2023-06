6 giu 2023 08:27

TOH, CHE SFORTUNATA COINCIDENZA - LO SCORSO OTTOBRE UN DIPENDENTE DELLA RESIDENZA DI TRUMP A MAR-A-LAGO, SVUOTANDO LA PISCINA DEL RESORT, HA ALLAGATO LA STANZA DEI SERVER DEI COMPUTER CON LE REGISTRAZIONI DI SORVEGLIANZA - LA NOTIZIA HA ALLERTATO L'UFFICIO DEL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH CHE STA INDAGANDO SULLE CARTE CLASSIFICATE SEQUESTRATE A MAR-A-LAGO IN UN BLITZ DELL'FBI AD AGOSTO: I PC NON SAREBBERO DANNEGGIATI EPPURE L’EPISODIO POTREBBE PESARE SULL'INDAGINE COME TENTATIVO DI OSTACOLARE LA GIUSTIZIA…