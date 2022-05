TOH, CHE SORPRESA! - ALEXEI NAVALNY HA PERSO IL RICORSO IN APPELLO: UN TRIBUNALE RUSSO HA CONFERMATO LA CONDANNA A NOVE ANNI DI RECLUSIONE CHE SCONTERÀ IN UN CARCERE A “REGIME SEVERO” – L’OPPOSITORE DI PUTIN È APPARSO IN VIDEOCONFERENZA E, DOPO LA SENTENZA, HA TUONATO: “DISPREZZO IL VOSTRO TRIBUNALE, IL VOSTRO SISTEMA. È UN PROCESSO SENZA SENSO…”

Da www.rsi.ch

alexei navalny

I tribunali russi hanno confermato martedì la condanna a nove anni di carcere per il leader dell'opposizione Alexei Navalny, accusato di "frode" e "oltraggio alla corte". Il principale oppositore di Putin è stato condannato in un processo ritenuto di matrice palesemente politica. Navalny sarà inoltre trasferito in un centro detentivo a "regime severo", con condizioni più dure e dove saranno permesse meno visite dei familiari.

Navalny 3

Gli avvocati di Navalny hanno immediatamente dichiarato che faranno ricorso contro la sentenza.

Alexei Navalny è apparso in videoconferenza dalla colonia di Pokrov, a 100 km da Mosca, dove sta scontando la sua prima condanna. Rinchiuso in una gabbia, ha ascoltato il verdetto con attenzione e, chiamato a parlare prima della fine del procedimento, non ha usato mezzi termini, nonostante i diversi richiami della corte. "Disprezzo il vostro tribunale, il vostro sistema", ha detto, definendo il processo "senza senso".

Navalny 4 vladimir putin alexei navalny in carcere alexei navalny vladimir putin alexei navalny in carcere Alexei Navalny MANIFESTAZIONE PER Alexei Navalny Navalny 5 Navalny 2