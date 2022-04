TOH! LA LIQUIRIZIA POTREBBE ESSERE UNA DELLE CHIAVI PER CURARE IL CANCRO - UN GRUPPO DI RICERCATORI DI CHICAGO HA SCOPERTO CHE LA GLICIRRIZINA, UNA SOSTANZA CHE DERIVA DALLA RADICE, POTREBBE AIUTARE A CREARE NUOVI "AGENTI" PER IL TRATTAMENTO CLINICO DEL CANCRO - "HA UN GRANDE POTENZIALE COME AGENTE ANTINFIAMMATORIO E ANTITUMORALE" - MA NON MANGIATENE TROPPO PERCHE'...

Dagotraduzione da Study Finds

Con il suo tipico profilo aromatico, quasi amaro, la liquirizia è una caramella che si ama o si odia. Un nuovo studio ha scoperto potrebbe essere anche salutare. I ricercatori dell'Università dell'Illinois di Chicago affermano che questa caramella che proviene da una radice può aiutare a prevenire e persino a curare alcuni tipi di cancro.

Gnanasekar Munirathinam, professore associato nel dipartimento di scienze biomediche del College of Medicine di Rockford, è l’autore di queste straordinarie scoperte, emerse mentre studiava sostanze derivate dalla pianta di liquirizia Glycyrrhiza glabra. A quel tempo, il Professir Munirathinam e il suo team si stavano concentrando sull'effetto della liquirizia sul cancro alla prostata.

Gli autori dello studio ipotizzano che una sostanza derivata dalla liquirizia, la glicirrizina, potesse aiutare a creare nuovi "agenti" per il trattamento clinico del cancro.

«Quando esaminiamo la ricerca là fuori e i nostri dati, constatiamo che la glicirrizina e il suo derivato, l’acido glicirretico, abbiano un grande potenziale come agenti antinfiammatori e antitumorali», ha detto il prof. Munirathinam in un comunicato universitario. «Sono necessarie ulteriori ricerche sul modo esatto in cui queste sostanze potrebbero essere utilizzate al meglio per sviluppare terapie, ma questa sembra essere un'area promettente della ricerca sul cancro».

Prima di correre al supermercato per un po' di liquirizia, gli autori dello studio dicono che non stanno suggerendo che che sia meglio mangiare più liquirizia. Un consumo eccessivo può influenzare la pressione sanguigna, interagire con vari farmaci e, provocare una serie di esiti negativi per la salute. Per ora, i ricercatori suggeriscono di concedersi occasionalmente caramelle o tè alla liquirizia fino a quando ulteriori progetti di ricerca non chiariranno questi risultati.

Sono stati condotti pochissimi studi clinici sull'uomo, conclude il prof. Munirathinam. «Ci auguriamo che la nostra ricerca sulle cellule del cancro alla prostata faccia avanzare la scienza al punto da tradurre lo studio in terapie per aiutare a prevenire o addirittura curare la prostata e altri tipi di cancro».

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Pharmacological Research.