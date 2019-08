21 ago 2019 12:42

TOH, UNO SQUALO! – ATTIMI DI TERRORE PER UN GRUPPO DI SURFISTI AUSTRALIANI CHE SI È RITROVATO FACCIA A FACCIA CON UNO SQUALO – ALL’INIZIO NON SI ERANO ACCORTI DELL’INQUIETANTE PRESENZA FINO A QUANDO L’ANIMALE NON SI È AVVICINATO ALLE LORO GAMBE – “SONO QUASI CADUTO DALLA TAVOLA QUANDO L’HO VISTO. MI HA INSEGUITO E…” (VIDEO)