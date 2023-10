TOH, IL VASSALLO DI PUTIN ORA VUOLE FARE IL MEDIATORE – IL DITTATORE BIELORUSSO, ALEKSANDER LUKASHENKO: “IN UCRAINA CI SONO ABBASTANZA PROBLEMI DA ENTRAMBE LE PARTI E IN GENERALE LA SITUAZIONE È DI GRAVE STALLO: SI DEVE NEGOZIARE” – È STATO “MAD VLAD” A MANDARLO AVANTI O È UNA SUA USCITA SPONTANEA? INTANTO IL BILANCIO DEI SOLDATI RUSSI UCCISI, SECONDO IL GOVERNO DI KIEV, SFIORA I 300MILA…

VLADIMIR PUTIN E ALEKSANDR LUKAHSENKO NEL MONASTERO DI VALAAM

UCRAINA: LUKASHENKO, 'SITUAZIONE DI GRAVE STALLO, BISOGNA SEDERSI A NEGOZIARE'

(Adnkronos) - In Ucraina tra Kiev e Mosca "la situazione è ora di grave stallo, si deve negoziare". Lo ha sottolineato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo cui "ci sono abbastanza problemi da entrambe le parti e in generale la situazione è ora di grave stallo: nessuno può fare nulla per rafforzare o far avanzare la propria posizione". Citato dalla Belta, Lukashenko, grande alleato di Vladimir Putin, ha esortato "a sedersi al tavolo del negoziato e arrivare ad un accordo. Come ho già detto una volta, non ci devono essere precondizioni, la cosa principale è che sia dato l'ordine di 'fermarsi'".

lukashenko putin

KIEV: «IL BILANCIO DEI SOLDATI RUSSI UCCISI SFIORA QUOTA 300 MILA»

[…] Il bilancio dei soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio del conflitto ha sfiorato ieri la soglia dei 300mila: lo scrive su Facebook lo stato maggiore delle Forze armate di Kiev, come riporta Ukrinform. Dal 24 febbraio 2022, giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, Mosca ha perso 299.080 militari, di cui 660 nella giornata di ieri. Inoltre, secondo il rapporto dell’esercito, le truppe ucraine hanno distrutto finora 5.175 carri armati nemici, 7.188 sistemi di artiglieria, 558 sistemi di difesa aerea, 320 aerei, 324 elicotteri, 5.399 droni, 1.544 missili da crociera, 20 tra navi e imbarcazioni e un sottomarino. […]

lukashenko putin