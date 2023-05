TORINO TREMA PER LA PIENA DEL PO – IL FIUME CHE SCORRE IN CITTÀ HA SOMMERSO “I MURAZZI”, OVVERO LE BANCHINE SIMBOLO DELLA MOVIDA - I PROPRIETARI DEI TANTI BAR E LOCALI NOTTURNI A BORDO DEL PO SONO RIUSCITI A PORTARE VIA QUELLO CHE POTEVANO PRIMA CHE LA PIENA TRAVOLGESSE TUTTO – LE IMMAGINI DELL’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA SPAVENTANO I TORINESI, MA SECONDO IL SINDACO, STEFANO LO RUSSO, IL FIUME NON DOVREBBE ESONDARE…

Il Po ai Murazzi di Torino. Tutti gli accessi sono ovviamente chiusi. pic.twitter.com/TUDoln5Dps — Alessandra De Rossi (@Alederossi1) May 21, 2023

Estratto dell’articolo di Federico Genta Devis Rosso per “la Stampa”

il po esonda e travolge i murazzi a torino 1

Ad osservarlo dall'alto della collina, giusto poche settimane fa, il letto del fiume che passa sotto i ponti del centro di Torino dava quasi l'impressione di poter essere attraversato a piedi. Un'immagine stravolta dopo le giornate di pioggia ininterrotta che hanno gonfiato il Po fino a sfiorare la soglia di guardia.

Adesso quegli stessi ponti sono aperti ma presidiati, in attesa dell'ultima piena che dovrebbe esaurirsi, si spera, già in mattinata. Chiuse tutte le passeggiate accanto alle rive, con i circoli remieri barricati in attesa che il peggio passi senza portarsi via anni di lavoro e investimenti.

il po esonda e travolge i murazzi a torino 4

Danni che per il momento sono pochi, grazie anche a una macchina della sicurezza che si è mossa in fretta e ai lavori sugli argini, conclusi da pochi anni, che proteggono le aree più basse della città. A mollo sono finiti i Murazzi, il simbolo della vita notturna torinese che proprio in quest'anno confidavano nella loro rinascita.

[…] E di contromisure parla anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che esce ottimista dall'ultimo confronto con l'Arpa: il livello dell'acqua nel Po salirà ancora nella notte, ma non così tanto da fare paura alla città. […]

il po esonda e travolge i murazzi a torino 3

Oggi il meteo dovrebbe regalare una tregua per il Piemonte, che vede sempre impegnato un esercito di oltre mille volontari. Resta in vigore l'allerta arancione per rischio idrogeologico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese. […]

