TORMENTONI, CHE COJONI! - PUNTUALI COME LE PUNTURE DI ZANZARA, SONO SPUNTATI GLI STORNELLI DA OMBRELLONE CHE CI TERRANNO COMPAGNIA FINO AL PROSSIMO LOCKDOWN – A SFIDARSI PER LA CANZONE SFRAGNAPALLE DELL’ESTATE SONO LA BUZZICONA DEL CULO RIFATTO ELETTRA LAMBORGHINI CHE, NON SAPENDO CANTARE, OSPITA GLI STRILLI DI GIUSY FERRERI CONTRO BABY K CHE PER CHISSA' QUALI MOTIVI UMANITARI OSPITA CHIARA FERRAGNI (ARIDATECE PIERO FOCACCIA!) - VIDEO

Fabrizio Biasini per "Libero Quotidiano"

Questo pezzo non particolarmente originale tratta di tormentoni estivi e lo riproponiamo una volta l'anno. A un bel punto di questo fetentissimo 2020 abbiamo pensato: «Vuoi vedere che le rogne del virus hanno messo un freno anche ai produttori di tormentoni? È quasi luglio e non sentiamo versi di un certo spessore tipo Con me in una favela/ amore e capoeira».

Ebbene, ci sbagliavamo. Puntuali come le punture di zanzara sul culo sono spuntati gli stornelli che ci terranno compagnia fino al prossimo lockdown. Prima di addentrarci nella fondamentale analisi dei testi, ci sembra giusto definire le caratteristiche del "tormentone estivo". Per essere definito "tormentone", il brano: 1) Non deve andare oltre la metrica A/A (esempio: Dammi tre parole/Sole, cuore amore che a pensarci bene, tra l'altro, non fa neppure rima). 2) Deve farti credere che la vita sia bellissima anche se non ti è ancora arrivato il bonus da 600 euro di marzo. 3) Deve entrarti nel cervello grazie all'abbinata "rima da terza elementare-micidiale martellamento in radio". 4) Deve trattare temi completamente insulsi che escludano l'utilizzo di sinapsi.

Anche il cantante fa la differenza. Per dire, se l'ugola è quella di Giusy Ferreri allora quello è certamente un tormentone estivo. Proprio lei, la Giusy, è tornata, e siccome è tutto tranne che scema si è messa in coppia con la regina del non-convenzionale Elettra Lamborghini.

Le due hanno appena sfornato La Isla con passaggi toccanti come questo: Ay papi non mi paghi l'affitto/ vogliamo fuggire e aprire un bar solo Mojto. Avrete certamente notato che le 4 regole di cui sopra sono state perfettamente rispettate. Per lanciare il brano la Lamborghini ha postato una foto dove mostra senza grossi problemi il suo davanzale. Osiamo scrivere questa cosa pur essendo in periodo «tutto quello che scriverai sarà usato per accusarti di sessismo» perché, a differenza di altri/e, la Lamborghini è tutto tranne che finta-vittima. Ma torniamo ai tormentoni.

Le due poetesse (Bella atmosfera, si sta da Dio/ti ho scritto tutto in un messaggio ora lo invio. Praticamente Montale), sfidano senza tanti complimenti nientemeno che le bonazze Baby K-Chiara Ferragni, pure loro appena uscite con una canzone che te la raccomando: Non mi basta più. Ecco a voi un estratto del brano: Tu fra queste bambole sembri Ken/ Ti ho in testa come Pantene/ Sei una ruota dal lunedì fino al weekend.

C'è chiaramente puzza di Premio Tenco. Andremmo avanti per ore a parlarvi di queste due perle, ma tanto ora di domani le avrete già imparate a memoria e comunque non c'è più spazio. Soprattutto, ci teniamo a chiudere elencando succulenti alternative ai due brani qua sopra. Eccoli: Mediterranea di Irama, Good Times di Ghali, Karaoke di Boomdabash (feat. A. Amoroso), Guaranà di Elodie, Balla Per Me di Tiziano Ferro e Jovanotti.

Codesti pezzi purtroppo non sempre rispettano le quattro regole auree. In tutto questo ci siamo dimenticati del vero motivo per cui abbiamo scritto questo articolo: ieri i cantanti nostrani hanno annunciato le date dei loro concerti, spostati dal 2020 al 2021. Un buon modo per evitare che qualcuno si sogni di chiedere indietro i soldi dei biglietti. È un mondo difficile, cantava uno straordinario Tonino Carotone nel 2001.

