“SE PARAGONI LE NUOVE CANZONI A QUELLE VECCHIE SEMBRANO SUONERIE PER CELLULARE” – JAMES TAYLOR: “PROVO PENA PER CHI È FAMOSO PER ESSERE FAMOSO MA NON HA ALCUN TALENTO. SPECIE IN UN'EPOCA NELLA QUALE C'È CHI HA INVENTATO IL VACCINO CONTRO IL COVID O L'AUTO ELETTRICA” – “I CAMION MILITARI A BERGAMO SONO STATI UNA SVEGLIA PER GLI AMERICANI” – IL PAPA, LA “PAUSA” DEL LOCKDOWN ED ELIO E LE STORIE TESE… - VIDEO