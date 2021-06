TORNA A FARE I RIGATONI! - DOBBIAMO SORBIRCI ANCHE IL SERMONE DEL MILIONARIO GUIDO BARILLA CHE CHIEDE AI GIOVANI DI “RINUNCIARE AI SUSSIDI”: “MOLTE PERSONE SCOPRONO CHE STARE A CASA CON IL SUSSIDIO È PIÙ COMODO RISPETTO A METTERSI IN GIOCO CERCANDO LAVORI ANCHE POCO REMUNERATI. C'È UN ATTEGGIAMENTO DI RILASSAMENTO DA PARTE DI ALCUNI” - AH, CARI IM-PRENDITORI: INIZIATE AD ALZARE GLI STIPENDI...

Estratto dell’intervista di https://www.lastampa.it/

Guido Barilla

[…] Guido Barilla, presidente dell'omonimo gruppo, durante il colloquio con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini […]

[…] E’ preoccupato sotto il profilo dell'equilibrio sociale dallo sblocco dei licenziamenti?

«Ci saranno dei momenti di elevata tensione perché ci sono filiere industriali in grande difficoltà. L’alimentare ha avuto una vita molto difficile ma positiva, non è così in altri settori. Quando ci sarà maggiore liberalizzazione è possibile che ci sia una crisi profonda. Ma credo ci potrà essere una controtendenza trainata dalla necessità, in altri comparti, di una forza lavoro importante che possa bilanciare le difficoltà».

GUIDO BARILLA

Sembra un paradosso, c’è fame di lavoro ma molte aziende lamentano la difficoltà nel reperire personale qualificato. Cosa sta succedendo?

«Molte persone scoprono che stare a casa con il sussidio è più comodo rispetto a mettersi in gioco cercando lavori probabilmente anche poco remunerati. C'è un atteggiamento di rilassamento da parte di alcuni che io spero termini perché invece serve l’energia di tutti. Rivolgo un appello ai ragazzi: non sedetevi su facili situazioni, abbiate la forza di rinunciare ai sussidi facili e mettetevi in gioco. Entrate nel mercato del lavoro, c’è bisogno di tutti e specialmente di voi». […]

disoccupati covid 2 disoccupati covid