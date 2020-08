TORNA AL FRESCO, "FURBIZIO"! - QUALCUNO FERMI I DELIRI DI ONNIPOTENZA DI CORONA CHE CI INFLIGGE UN LIBRO, EDITO DA LA NAVE DI TESEO, DAL TITOLO “COME HO INVENTATO L’ITALIA” (FORSE ERA MEGLIO "COME HO FREQUENTATO LE PATRIE GALERE") - E CHE SIA UN LIBRO DEL CAZZO, SI CAPISCE PERCHE' IN COPERTINA SI PRESENTA TUTTO NUDO CON UNA BANCONOTA A COPRIRE IL PENE (SU INSTAGRAM C’È ANCHE LA VERSIONE VIETATA AI MINORI CON LA CAPOCCHIELLA IN BELLA VISTA…)

Alessandra Menzani per "Libero Quotidiano"

Non è il solito libro. Stavolta il re dei paparazzi Fabrizio Corona si sente come una sorta di Enzo Biagi, o Montanelli, addirittura si carica sulle spalle il compito di riscrivere la storia d'Italia. La sua nuova opera letteraria, edita nientemeno che da La Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, si chiama «Come ho inventato l'Italia».

«Quaranta anni di storia di questo strano Paese raccontata da chi l'ha vissuto veramente, da chi ne conosce i punti oscuri e le maledetta incomprensioni e incongruenze, da chi, in parte l'ha creato», si legge sul profilo Instagram di Fabrizio Corona. E poi: «Tra poco capirete e conoscerete, sempre se volete pienamente farlo. Sempre e solo la verità».

Nudo in copertina Dichiarazioni impegnative, quelle dell'ex agente fotografico finito in carcere per una serie di reati o pseudotali che compilerebbero l'elenco telefonico. Il tutto corredato da una foto esplicita: Fabrizio in posa scultorea, tutto nudo, tatuato, fiero, con una banconota che copre le sue vergogne come una foglia di fico. Nina Moric, ex moglie di Corona e madre del figlio Carlos che ha appena compiuto dicotto anni, non è riuscita a trattenere le risate, e sui social ha scritto: «Il pudore è come un vestito: quanto più è consumato tanto minor cura se ne ha. Il pudore difende la bellezza come la spina la rosa.

Chi rapisce il pudore degli altri perde il suo. Chi non ha il pudore nei comportamenti non ha nemmeno la profondità». Corona, che proprio il giorno di Ferragosto ha ricevuto una nuova brutta notizia dal Tribunale (l'accusa di aver evaso oltre 500mila euro di tasse), non è alla sua prima fatica letteraria. Ci sono La mia prigione (2007), Chi ha ucciso Norma Jean? (2010), Mea Culpa (2014), La cattiva strada (2016), Non mi avete fatto niente (2019). I primi scritti con Cairo Editore, gli altri con Mondadori.

Ma qui fa decisamente un passo avanti il nostro Scarface italiano, pensa addirittura di aver inventato l'Italia. A cosa si riferisce? Alle feste di Lele Mora o alle natiche di Belen Rodriguez? Agli insulti che fece a Riccardo Fogli all'Isola dei famosi o ai soldi nascosti nel controsoffitto di casa, o ai foto-ricatti di Vallettopoli numero uno? Il materiale storiografico è fitto e all'autore non manca la fantasia.

Il personaggio Nato 46 anni fa a Milano da mamma Gabriella e papà Vittorio Corona, giornalista famoso che lavorò anche con Indro Montanelli, Fabrizio ha frequentato i licei più prestigiosi, si è fatto le ossa con Milan Channel e poi ha fondato l'agenzia fotografica che portava il suo nome.

Grazie a Lele Mora si fa strada nel mondo del gossip, la fama arriva quando sposa Nina Moric. Poi ha fatto di tutto per autodistruggersi. Lo scorso anno da Giletti, mamma Corona disse: «Fino a 20 anni era un ragazzo normale, poi ha incontrato delle persone sbagliate e ha conosciuto il dio denaro. Non voglio che soffra ancora, deve lasciare il personaggio Corona.

Fabrizio è destinato a soffrire ancora perché il suo personaggio va contro le regole e non può non osservarle, ma lui non lo capisce e non c'è nessuna possibilità di farglielo capire». E poi: «Deve essere curato, sono anni che lo dico. Non si rende conto che certi comportamenti lo portano in carcere».

