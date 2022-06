TORNA A PARLARE IL LEADER DEGLI SVALVOLATI D'AMERICA - DOPO DUE ANNI DI SILENZIO, L'UTENTE CHE HA FONDATO "QANON" E' TORNATO AD ANIMARE LA SUA BACHECA - HA PUBBLICATO UN POST CRIPTICO: "DOBBIAMO GIOCARE ANCORA UNA VOLTA?" - E A SEGUIRE: "SEI PRONTO A SERVIRE DI NUOVO IL TUO PAESE. RICORDA IL TUO GIURAMENTO" - NONOSTANTE LE SUE AFFERMAZIONI RIDICOLE, IL MOVIMENTO E' RIUSCITO A TROVARE PROSELITI NEL PARTITO REPUBBLICANO E IN UNA GROSSA FETTA DI AMERICANI...

Dagotraduzione dal Daily Beast

Attivisti Qanon a Dallas 7

L'utente anonimo della bacheca noto come "Q", i cui annunci criptici hanno generato la teoria del complotto QAnon, è tornato a postare dopo una pausa di quasi due anni. Venerdì sera, qualcuno con accesso alle credenziali di accesso di Q ha pubblicato su 8kun, la comunità Internet anarchica in cui Q ha pubblicato l'ultima volta a dicembre 2020.

«Dobbiamo giocare ancora una volta?» recitava il primo post che segna il ritorno di Q, firmato "Q".

Attivisti Qanon a Dallas 6

Il messaggio è stato scritto nello stesso formato delle migliaia di post precedenti di Q, soprannominati "Q Drops" dai loro fan, che hanno portato alla creazione di QAnon alla fine del 2017. I seguaci di Q credono che i messaggi spieghino il mondo come è veramente, cioè controllato da pedofili adoratori di Satana e mangiatori di bambini del Partito Democratico, della finanza e di altre istituzioni.

QANON 4

Secondo QAnon, Donald Trump è stato reclutato dai militari per candidarsi alla presidenza nel 2016 per sconfiggere quella nefasta "cabala". I credenti di QAnon aspettano "The Storm", un evento in cui, aloro dire, i nemici di Trump come Hillary Clinton e Barack Obama verranno giustiziati per ordine di un tribunale militare o imprigionati a Guantanamo Bay.

QANON 3

Il poster di Q è seguito da altri due messaggi venerdì sera. Alla domanda sul motivo per cui era scomparso da più di un anno, è stato scritto: «Doveva essere fatto in questo modo». «Sei pronto a servire di nuovo il tuo paese?» Q ha scritto in un altro post. «Ricorda il tuo giuramento».

Nonostante le sue affermazioni ridicole, QAnon è riuscita a diventare una fazione all'interno del Partito Repubblicano. Due attuali membri del Congresso, i rappresentanti Marjorie Taylor Greene (R-GA) e Lauren Boebert (R-CO), hanno espresso sostegno a QAnon in passato e si prevede che più sostenitori di Q acquisiranno cariche a medio termine. Un sondaggio del 2021 ha rilevato che i principi fondamentali di QAnon hanno una quantità significativa di supporto: il 15% delle persone intervistate ha affermato di ritenere che il mondo sia gestito da una cabala di pedofili satanici.

SCIAMANO QANON

Q ha smesso di postare su 8kun nel dicembre 2020, poco dopo la sconfitta elettorale di Trump. Ron Watkins, l'ex amministratore di 8kun che è stato spesso accusato di controllare l'account QAnon, è attualmente in corsa come candidato a lungo termine per un seggio all'Arizona House.

Watkins, che ha negato di aver postato come Q, non ha risposto a una richiesta immediata di commento sul ritorno di Q. Non è chiaro se i nuovi post di Q coincidano con la sentenza della Corte Suprema di venerdì sulla revoca del diritto all'aborto.

ron watkins, amministratore di 8kun, rinuncia alla guerra civile

QAnon ha ottenuto l’appoggio di numerosi importanti sostenitori di Trump, tra cui l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, la comica Roseanne Barr e gli avvocati della MAGA Lin Wood e Sidney Powell. Un leader QAnon ha avuto successo organizzando una coalizione di candidati al segretario di stato che potrebbe essere pronta a conquistare il controllo delle elezioni in alcuni stati campo di battaglia.

La teoria del complotto ha anche ispirato il terrorismo e numerosi omicidi, oltre a fornire l'ispirazione per un certo numero di rivoltosi del Campidoglio.

QANON DONALD TRUMP E QANON donald trump qanon una donna di qanon in texas