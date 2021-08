TORNA L’ANTICICLONE MA L’ESTATE È FINITA – IL METEO PER I PROSSIMI GIORNI: IL RINFORZO DELL'ALTA PRESSIONE RENDERÀ L’INIZIO DELLA SETTIMANA ABBASTANZA TRANQUILLO SULLE REGIONI DEL SUD E GRAN PARTE DEL CENTRO. AUMENTERANNO ANCHE LE TEMPERATURE. MA GIÀ DA GIOVEDÌ UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA SI AVVICINER AL NORDOVEST E A…

Salvatore De Rosa per www.ilmeteo.it

La nuova settimana si preannuncia piuttosto dinamica sul fronte meteorologico.

Si inizierà infatti con un lunedì 30 all'insegna di un colpo di scena in quanto l'anticiclone africano cercherà di fare nuovamente la voce grossa anche se l'atmosfera non sembra comunque in grado di riportarci all'interno di un conteso nuovamente estivo per tutti. Il calendario infatti avanza inesorabile e la stagione estiva, come giusto che sia, fatica a resistere alle sempre più frequenti ingerenze nord atlantiche foriere d'aria più fredda e a tratti anche molto instabile.

Fatta questa doverosa premessa, vediamo di fare una veloce carrellata su cosa ci propone il meteo fino al primo weekend del mese di settembre.

L'annunciato rinforzo dell'alta pressione di matrice sub-tropicale ci regalerà un quadro meteorologico di inizio settimana abbastanza tranquillo sulle regioni del Sud e gran parte del Centro dove per altro assisteremo ad un generale aumento termico più apprezzabile sulla Sicilia dove tornerà anche a fare un po' caldino.

Solo sulle regioni settentrionali il tempo risulterà moderatamente più incerto con qualche locale rovescio temporalesco non escluso a ridosso dei rilievi alpini e delle Prealpi di Nordest e possibile pure sulle pianure e coste friulane e del Veneto orientale.

Nei giorni successivi e per la precisione tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre l'alta pressione, seppur senza particolare invadenza, riuscirà a mantenere condizioni tutto sommato tranquille su tutto il Paese salvo per qualche nota d'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi sia su quelli alpini, ma anche su alcuni tratti della dorsale appenninica. Il tutto sarà accompagnato da un contesto termico abbastanza gradevole a tratti anche freddo la notte al Nord e nelle vallate interne del Centro.

Ma le velleità della novella alta pressione saranno presto eluse da una perturbazione atlantica che già dalla tarda serata di giovedì si avvicinerà al Nordovest e alle regioni tirreniche del Centro, dove il tempo andrà peggiorando in forma più evidente nel corso di Venerdì 3.

Sarà questo il preludio ad un weekend che inizierà sicuramente all'insegna del meteo capriccioso soprattutto per le regioni del Centro ed in seguito anche al Sud.

Tuttavia, vista la distanza in sede previsionale, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.