TORNEREMO A SLINGUAZZARCI MEGLIO DI PRIMA – IL MARCHIO DI MODA “SUITSUPPLY” LANCIA UNO SPOT “BAGNATO” CHE, IN PIENA PANDEMIA, È UN PUGNO ALLO STOMACO: BACI, LINGUE CHE SI AGGROVIGLIANO, MANI CHE SI INTRECCIANO E SULLO SFONDO UN’ORGIA DI CORPI – LO SLOGAN “LA NUOVA NORMALITÀ STA ARRIVANDO”. È UN INNO DI SPERANZA E…

DAGONEWS

Se la vista orgiastica di quei corpi intrecciati non era sufficiente a rendere l’idea, con la saliva probabilmente si chiarisce meglio il senso.

Il marchio di moda maschile "Suitsupply" ha lanciato una nuova campagna in cui i corpi di modelli si contorcono e le lingue sono aggrovigliate in baci che, in un periodo di pandemia e di distanziamento sociale, sembrano un miraggio. "La nuova normalità sta arrivando" dice lo slogan del marchio che, come tante altre aziende, è convinto che con i vaccini riusciremo a goderci la vita come prima.

