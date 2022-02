TORRE DI CONTROLLO, PREPARARSI ALLO SCHIANTO – SUI SOCIAL STA CIRCOLANDO UN VIDEO DI 50 SECONDI CHE MOSTRA L’INCIDENTE DI UN AEREO DELLA MARINA MILITARE AMERICANA PRECIPITATO NEL MAR CINESE MERIDIONALE DURANTE LE OPERAZIONI DI VOLO SULLA PORTAEREI USS CARL VINSON: IL BILANCIO È DI ALMENO SETTE FERITI, MA OLTRE AI 100 MILIONI DI DOLLARI BUTTATI IN MARE, A PREOCCUPARE IL PENTAGONO È COME IL FILMATO SIA FINITO ONLINE… VIDEO

Da www.aviation-report.com

f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 8

Sui social media sta circolando un altro video di 50 secondi, ripresto dal Pilot’s Landing Aid Television della USS Carl Vinson che mostra l’aereo da guerra F-35C della Marina militare americana precipitato lo scorso 24 gennaio 2022 nel Mar Cinese Meridionale durante le operazioni di volo della portaerei americana. Ricordiamo che nei giorni scorsi erano trapelate sui social anche una foto del velivolo F-35C galleggiante in acqua ed un primo video di 17 secondi con la fase finale dell’atterraggio prima dell’incidente.

f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 9

Anche questo video ampiamente condiviso mostra la sequenza completa dello schianto del jet da combattimento F-35C che la Marina degli Stati Uniti ha detto “ha avuto un incidente in atterraggio sul ponte di volo mentre la USS Carl Vinson stava conducendo operazioni di volo di routine“. Il video mostra l’F-35C in fase finale per l’atterraggio e il rovinoso schianto sul ponte di volo con la conseguente caduta in mare. Non è chiaro chi abbia pubblicato la clip video e come sempre è da verificarne l’autenticità o meno anche se il filmato sembra essere coerente con i dettagli e con il primo video emersi sull’incidente.

f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 7

Come avevamo già scritto à di almeno 7 feriti il bilancio complessivo dell’incidente avvenuto nel Mar Cinese Meridionale ad un F-35 C in carico agli “Argonauts” del VFA-147 e assegnato al 2° Carrier Air Wing (CVW-2). Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’incidente sarebbe avvenuto durante una normale fase di appontaggio a bordo della USS Carl Vinson (CVN 70) nel corso di routinarie operazioni di volo.

Come avevamo ricostruito e quindi ora confermato da questo video, il velivolo avrebbe prima impattato sul ponte di volo per poi precipitare in mare ed inabissarsi. Il pilota per fortuna è riuscito a lanciarsi dall’aereo in totale sicurezza ed è stato subito recuperato da un elicottero militare statunitense fatto giungere sul posto. Al momento non si conoscono i dettagli o i problemi che avrebbero portato a questo clamoroso incidente anche se è già stata aperta un’inchiesta per fare luce sull’accaduto. Avevamo ipotizzato un malfunzionamento al gancio d’arresto dell’aereo ma dai video si nota il gancio normalmente esteso e il lancio del pilota sembra essere avvenuto pochi instanti prima dell’appontaggio vero e proprio.

f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 6

L’audio del filmato fa sentire l’ufficiale LSO chiamare più potenza e di interrompere l’atterraggio. A quel punto il velivolo cade pesantemente sul ponte di volo per essere poi avvolto dalle fiamme e, fuori controllo, cadere in mare mentre il personale dell’antincendio corre sul ponte di volo per intervenire su alcuni frammenti incendiati ancora presenti sul ponte di volo.

L’incidente del caccia stealth della US Navy è ad oggi il primo ad aver coinvolto un F-35C e il secondo in ordine cronologico quest’anno dopo quello avvenuto lo scorso gennaio ed occorso ad un F-35A sudcoreano. La US Navy è ora impegnata nel recupero dell’aereo invisibile dal fondale del mare, ma è probabile che il recupero dell’aereo incontrerà ostacoli non solo per la natura della missione stessa, ma anche per il fatto che l’incidente è avvenuto nelle acque altamente contese del Mar Cinese Meridionale.

f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 5

Come sappiamo Pechino rivendica quasi l’intera area di 3,3 milioni di chilometri quadrati come proprio territorio sovrano. Ha cercato di incoraggiare questa affermazione costruendo e militarizzando scogliere e isole nella regione. Le navi della marina militare e della guardia costiera cinesi mantengono una presenza costante nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Gli analisti ritengono che Pechino terrà d’occhio l’operazione di recupero degli Stati Uniti, altri hanno indicato che potrebbe tentare di ottenere la tecnologia dell’F-35 recuperando il relitto stesso, operazione complessa anche per la Cina non sapendo esattamente il luogo dell’incidente.

f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 3 f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 10 la portaerei carl vinson f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 1 f 35c si schianta sulla portaerei americana carl vinson 4