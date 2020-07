TORTORA SELVAGGIA – SCAZZO SOCIAL TRA GAIA TORTORA E SELVAGGIA LUCARELLI, SCESA IN CAMPO PER DIFENDERE TRAVAGLIO NELLA QUERELLE CON LA LINGUA DI ANNALISA CHIRICO – DOPO UN BOTTA E RISPOSTA SULLE ACCUSE DI SESSIMO ("GAIA, ALLORA SI SCRIVE ''SEI STRONZO"), LA TORTORA LA TOCCA LEGGERA: “IL ‘SIGNORE’ CHE DIRIGE IL GIORNALE SU CUI SCRIVI È TOTALMENTE INQUALIFICABILE. E' PEGGIO DEL SESSISMO…”

Gaia, però allora si scrive “sei stronzo”, senza scomodare il sessismo là dove il sessismo non c’entra nulla. Le parole sono importanti. Per tutti però. Baci. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 14, 2020

Vorrei spiegare alla Chirico che se uno ti dà della leccaculo, il senso è figurato (ma tu pensa) e non occorre scomodare il sessismo per fare siparietti. A tal proposito ricordo il noto libro sessista di Marco Travaglio, in cui i leccaculo per giunta erano quasi tutti uomini. pic.twitter.com/0BjQOZ6SFF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 14, 2020

Selvaggia perdonami ma il "signore" che dirige il giornale su cui scrivi è totalmente inqualificabile. Ingiustificabile. E non spenderò altre parole. Infatti è peggio del sessismo. Abbraccio. — Gaia Tortora (@gaiatortora) July 14, 2020

Continua a far discutere la polemica tra Marco Travaglio e Annalisa Chirico, che si è estesa anche ad altri colleghi. In particolare sui social è andato in scena uno scambio di vedute tra Selvaggia Lucarelli e Gaia Tortora, con la prima che ovviamente si è schierata in difesa del direttore del Fatto Quotidiano. “Vorrei spiegare alla Chirico - ha scritto - che se uno ti dà della leccaculo, il senso è figurato e non occorre scomodare il sessismo per fare siparietti.

A tal proposito ricordo il noto libro sessista di Travaglio, in cui i leccacelo per giunta erano quasi tutti uomini”. La Tortora ha replicato facendo notare che “il problema è insultare ogni giorno chiunque servendosi del giornale. Vale per tutti, uomini o donne”, ma pronta è arrivata la risposta della Lucarelli: “Gaia, però allora si scrive ‘sei str***’, senza scomodare il sessismo là dove non c’entra nulla.

Le parole sono importanti. Per tutti però. Baci”. L’ultima parola è spettata alla Tortora: “Selvaggia perdonami ma il ‘signore’ che dirige il giornale su cui scrivi è totalmente inqualificabile. Ingiustificabile. E non spenderò altre parole. Infatti è peggio del sessismo. Abbraccio”.

