(ANSA) - Daniel Korski, rampante ex consulente politico, ex giornalista e uomo d'affari 46enne considerato sino a oggi il pretendente di punta fra i 3 Tories in lizza per la nomination a candidato sindaco di Londra nella sfida contro il primo cittadino laburista in carica Sadiq Khan in calendario l'anno prossimo, ha invece annunciato il suo ritiro dalla corsa dopo il coinvolgimento in uno scandalo sessuale.

In un comunicato Korski, nato in Danimarca nel 1977 da genitori fuggiti dalla Polonia comunista negli anni '60 e trasferitosi giovanissimo nella capitale britannica, oltre a negare categoricamente le accuse contro di lui, afferma di non poter più continuare la campagna a causa delle pressioni sulla sua famiglia e per l'impossibilità di portare avanti il suo messaggio incentrato sul "London Dream".

Ad accusarlo è Daisy Goodwin, scrittrice e produttrice tv di serie di fama come 'Victoria', che afferma di essere stata molestata nel 2013 durante un ricevimento a Downing Street, quando Korski ricopriva l'incarico di consigliere politico dell'allora premier David Cameron. Goodwin aveva già denunciato l'episodio in passato, ma senza fare nomi: in un'intervista al Times ha spiegato di voler esporre Korski in quanto in corsa per un ruolo politico di primo piano e per cercare d'impedire che una certa cultura sessista continui ad allignare nei palazzi del potere.

La produttrice tv ha sostenuto di essere stata oggetto delle pesanti avances a freddo di Korski: che l'avrebbe prima paragonata a Monica Bellucci, per poi scivolare in pose esibizioniste e infine allungare le mani sul seno; salvo battere in ritirata di fronte alle sue proteste. Nel comunicato, l'ormai ex candidato Tory alla poltrona di primo cittadino afferma anche che solo ora a distanza di anni l'accusa di molestie contro di lui è emersa pubblicamente e ricorda che non è mai stata aperta una indagine in merito.

