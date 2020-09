TORY PRESI PER LE CORNA - “DAVID CAMERON CHE ALZA IL GOMITO DOPO IL REFERENDUM SULLA BREXIT. LA MOGLIE SAMANTHA CHE BEVE PRIMA DELLE DIMISSIONI DEL MARITO. BORIS JOHNSON CHE ACCUSA LA SOLITUDINE , NONOSTANTE LA DEBOLEZZA PER LA VOLPINA GIOVANE E SEXY'' – IL LIBRO BOMBASTICO DI SASHA SWIRE, MOGLIE DI UN DEPUTATO CONSERVATORE CHE ORA NE RIVELA VIZI E (POCHE) VIRTÙ: “SOLO IL DIECI PER CENTO È QUANTO AVVIENE IN SUPERFICIE, IL RESTO È DOVUTO ALL'INFLUENZA DELLE MOGLI, DEI SEGRETARI, DEI RICERCATORI, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

David Cameron che alza il gomito dopo il referendum sulla Brexit. La moglie Samantha che beve prima delle dimissioni del marito. Boris Johnson che accusa la solitudine. Realtà o satira? Diary of an MP' s Wife sembrerebbe finzione, ma i nomi sono veri, l'autrice idem e la domanda sulla bocca di tutti ora è: come ha fatto Sasha Swire, moglie di un deputato conservatore e figlia del ministro della Difesa di Margaret Thatcher, a ottenere il nullaosta alla pubblicazione?

Per quasi 20 anni Lady Swire ha osservato i conservatori da vicino, grazie all'amicizia e all'intimità che la lega (o forse la legava) ai principali protagonisti: la sera prendeva appunti frettolosamente, senza autocensurarsi. Quando il marito ha lasciato la politica, Swire ha consegnato il diario a un agente, «senza neanche rileggere» ciò che aveva scritto. Ha capito quando fosse indiscreto quando per i diritti è nata una battaglia che ha coinvolto diverse case editrici.

Old Ma May, così, è l'ex primo ministro Theresa May, Boy George è George Osborne, l'ex cancelliere dello scacchiere, Raab C Brexit, l'attuale ministro degli Esteri Dominic Raab. Phil il greco? Il principe Filippo, duca di Edimburgo, marito di Elisabetta.

È un volume che non risparmia nessuno. Se il laburista Keir Starmer viene identificato subito, dal suo arrivo in parlamento, come un futuro leader del partito, i conservatori non fanno una bella figura. Sono pronti a oltrepassare le regole per favorirsi a vicenda, sono permalosi, si offendono per un invito mancato. È un circolo chiuso che sa di privilegio - Hugo Swire ha frequentato Eton come Cameron e Johnson - ricchezza e superficialità.

Johnson è «un calcolatore freddo», un uomo che nonostante la debolezza per «la volpina giovane e sexy» - si presume la compagna Carrie Symonds - «è disperatamente solo e triste». Cameron è «provinciale», ha la battuta facile, è capace di fare apprezzamenti pesanti sull'attrice Keira Knightley e «rovinare ogni weekend imponendo agli ospiti assurde prove sportive che è destinato a vincere».

Lui e Samantha nel libro sparlano spesso di Theresa May e la chiamano «Maybot». Il consigliere di Johnson, Dominic Commings, è come «un'ameba da esperimento», Michael Gove un traditore. È da giorni che la stampa britannica parla del volume. La pubblicazione per estratti sul Times ha regalato con ogni puntata nuovi particolari al limite della credibilità.

Se la moglie di Gove, Sarah Vine, sul Daily Mail ha rivelato che per alcuni (ex) amici di Lady Swire il diario è «un suicidio sociale» e «un atto di vendetta» per il mancato arrivo del marito al consiglio dei ministri, il Guardian ha voluto riconoscere l'acume politico dell'autrice. Come spiega la politica? «Solo il dieci per cento è quanto avviene in superficie, il resto è dovuto all'influenza delle mogli, dei segretari, dei ricercatori, della pubblica amministrazione.

I deputati, in cima, sono come cavalli da mettere in mostra, ma dietro ci sono mogli che si impicciano di tutto, soprattutto alcune, come me, Samantha Cameron, Sarah Vine». Quale sarà la reazione tra i conservatori rimane da vedere. Certo è che, assieme al marito, Lady Swire ha fatto parte del nucleo di fedelissimi che spianò la strada per Cameron nel 2005. Se sino a pochi giorni fa erano ospiti di David e Samantha in campagna, è difficile che l'amicizia resista all'uscita del libro.

