TOTTI, ILARY E NOEMI: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA SEPARAZIONE PIU’ BOMBASTICA DELL’ANNO – DALLA DAGO-RIVELAZIONE DELLO SCORSO FEBBRAIO QUANDO QUESTO DISGRAZIATO SITO PARLO’ PER LA PRIMA VOLTA DELLA CRISI TRA IL “PUPONE” E LA MOGLIE E DI UNA NUOVA FIAMMA, ALLE SMENTITE POCO CONVINTE DEL “CAPITANO” FINO ALLE DICHIARAZIONI AL VELENO DI ILARY E AL FREDDO EPILOGO – SENZA DIMENTICARE IL TERZO INCOMODO, LA DESIGNER FLOREALE NOEMI BOCCHI – VIDEO

Ida Di Grazia per www.leggo.it

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: ecco tutto quello che sappiamo. Torna il "problema" Noemi Bocchi. I rumors dei mesi scorsi ora trovano conferma, una delle coppie più amate con un comunicato congiunto, annuncia l'addio dopo diciassette anni di matrimonio. Era 19 giugno del 2005.

La bomba è esplosa lo scorso febbraio quando Dagospia parlò della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi e per la prima volta compare il nome di Noemi Bocchi, la presunta fiamma del "Pupone" che avrebbe fatto crollare il castello d'amore. In serata sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino verrà pubblicato un comunicato congiunto che ufficializza la separazione dopo quasì vent'anni.

Classe 1988, Noemi Bocchi ha due figli avuti da un precedente matrimonio, laureata in economia aziendale alla Lumsa e designer floreale. L'ex marito è dirigente di una delle compagini giovanili Tivoli.

A far scoccare la scintilla tra Noemi e l'ex capitano della Roma il padel. Una grande passione di Totti. Sempre secondo i rumors circolati in quei giorni, intorno a Natale, quando l'ex numero dieci aveva avuto un incidente in macchina, Noemi era fuggita di corsa da un locale per stargli accanto.

E non finisce qui, perché la Bocchi viene paparazzata allo Stadio qualche fila più su rispetto a Francesco Totti. Più precisamente il 4 dicembre 2021 nel match di serie A Roma - l’Inter, Noemi era seduta tra il pubblico, dietro al Capitano, tornato dopo due anni allo stadio a vedere la sua Roma.

L'assenza poi di Ilary Blasi alla festa dei 45 anni di Totti, e il fatto che alcuni tifosi abbiamo "pizzicato" il loro idolo in compagnia della nuova presunta fiamma in un ristorante di Via Amsterdam ha acceso i fari sulla crisi. Si dice inoltre che nello stesso periodo l’ex calciatore si sia spostato nell’altra casa di Casal Palocco.

Le smentite

Subito dopo lo scoop di Dagospia e le foto di Noemi Bocchi pubblicate da tantissimi quotidiani, arriva la smentita via social da parte di Francesco Totti, che nella stessa serata si fa paparazzare a cena con tutta la famiglia: «Sono stanco di smentire certe cose su di me e la mia famiglia, dico solo che dovete stare attenti a parlare di queste cose perché ci sono di mezzo i bambini. E i bambini vanno sempre tutelati. Sono fake news». ridendo, al coro degli stessi fotografi che chiedevano un bacio con Ilary: «Sono venti anni che ci baciamo».

Qualche mese dopo parla anche la Blasi in un'intervista a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin in cui smentisce categorigamente ogni voce di crisi: «La cosa vergognosa è che alcuni quotidiani nazionali hanno dato la notizia come se fosse certa e hanno fatto una figuraccia. - poi a proposito dei figli - Ormai sono grandi e ci hanno chiesto spiegazioni, penso si siano anche vergognati, abbiamo spiegato loro che purtroppo ciclicamente siamo oggetto di questi attacchi.

Quella foto è stata una conferma che fosse qualcosa di costruito. Perché fare una foto così? Vuol dire tutto e vuol dire niente. E se davvero come hanno scritto è un tradimento che dura da mesi allora perché c'è solo quella foto che alla fine non dice nulla, è lo scatto di due persone in uno stesso stadio insieme a tante altre persone».

Le strane dichiarazioni di Ilary Blasi

Dopo le secche smentite da parte di Francesco Totti e Ilary Blasi sulla presunta crisi arriva però un'intervista "sibillina" alla conduttrice dell'Isola dei Famosi.

«Quando Francesco ha smesso di giocare - racconta la Blasi al magazine "F" - bisognava metabolizzare. Ho deciso di non lavorare per due anni per stargli vicino, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisce», sottolineando di non aver mai però pensato di lasciare la tv: «Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare…Io voglio poter decidere cosa fare della mia vita, non stare appesa a un uomo».

