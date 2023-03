TOTTI NON DÀ LE SUE CASE SOLO ALL’EX MOGLIE, MA ANCHE A CHI È IN DIFFICOLTÀ – UNA SOCIETÀ DEL PUPONE, LA “TEN IMMOBILIARE”, È STATA DICHIARATA IDONEA DAL COMUNE DI ROMA PER OSPITARE, A SPESE DEL COMUNE, LE FAMIGLIE BISOGNOSE, IN UN IMMOBILE DI TOR TRE TESTE. NON È LA PRIMA VOLTA CHE L’EX CAPITANO DELLA ROMA METTE A DISPOSIZIONE LE SUE CASE PER L’EMERGENZA ABITATIVA DELLA CAPITALE, MA QUESTA VOLTA…

il residence di totti a tor tre teste

Francesco Totti e la sua società, la Ten Immobiliare, torna nuovamente sul tema dell’emergenza abitativa che sta stravolgendo il Comune di Roma. Grazia all’immobile di proprietà di via Tovaglieri 29 a Tor Tre Teste, il Capitano si è guadagnato il bollino di ”idoneità” per poter ospitare, a spese del Comune, le famiglie che si trovano in enorme difficoltà economica e sociale.

I residence di Francesco Totti idonei per ospitare le famiglie in difficoltà

Quello che vi abbiamo menzionato, poc’anzi, è l’esito dell’ultimo bando pubblicato dal Campidoglio per trovare nuovi alloggi per le famiglie in difficoltà nel territorio di Roma, ovvero i nuovi centri ”Sassat”, come vengono denominati dal dipartimento che si occupa delle politiche abitative dal territorio. Sassat sta per ”servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativo temporaneo”, ed è proprio quello di cui c’era bisogno. Tra l’altro, non è di certo la prima volta che la società immobiliare di Francesco Totti partecipa ad un bando di questo tipo. Di fatto, già in passato un passo in questo senso era stato fatto.

la societa di totti idonea per il bando contro l emergenza abitativa

[…] Come detto, già qualche tempo fa il gruppo dell’ex capitano della Roma si era messo in prima linea sul mercato dell’emergenza abitativa della Capitale, mettendo a disposizione i suoi appartamenti-residence per i nuclei familiari forte difficoltà economica. Ma questa volta, l’importanza della partecipazione, per il Comune di Roma, assume un’importanza maggiore. Infatti, per la prima volta, a partire dal 2019, il bando per i Sassat riceve offerte considerate idonee e quindi fattibili nel concreto.

il residence di totti a tor tre teste

[…] Come in passato, anche con le nuove linee guida del Sassat, il Comune si farà carico degli affitti ma ancora è troppo presto per indicare la cifra precisa. Al momento, l’unica conferma, insomma, è che a Ten Immobiliare ha partecipato all’ultimo bando pubblicato dal dipartimento nel 2022 con il bollino di idoneità. […]

