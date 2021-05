4 mag 2021 11:23

TRAFUGA L'ARTE E METTILA DA PARTE - ALLA RAI SI SONO ACCORTI PER CASO CHE UN QUADRO DEL PITTORE OTTONE ROSAI APPESO, NEI CORRIDOI DI VIALE MAZZINI, ERA STATO SOSTITUITO CON UNA COPIA - INDAGANDO, SI È SCOPERTO CHE IL FURTO RISALE AGLI ANNI SETTANTA, PER MANO DI UN EX DIPENDENTE CHE INCASSÒ DALLA VENDITA 25 MILIONI DI LIRE: HA CONFESSATO MA PER LA PRESCRIZIONE NON È PERSEGUIBILE. ALTRI DIPINTI SONO STATI SOTTRATTI COSÌ?