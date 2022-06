TRAGEDIA IN COLOMBIA: DURANTE UNA CORRIDA AMATORIALE E' CROLLATA UNA TRIBUNA. QUATTRO PERSONE SONO MORTE, TRA CUI UN BAMBINO, E 70 SONO RIMASTE GRAVEMENTE FERITE - DALLE IMMAGINI DIFFUSE SUI SOCIAL, SI VEDE UN'INTERA SEZIONE DI TRE PIANI VENIRE GIU' ALL'IMPROVVISO - IL PUBBLICO SCAPPA SPAVENTATO MENTRE IL TORO CONTINUA A VAGARE PER L'ARENA... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Crolla una tribuna in Colombia

Ieri almeno quattro persone, tra cui un bambino, sono morte e altre 70 sono rimaste gravemente ferite, per il crollo di una delle tribune dell’arena di El Espinal, in Colombia. Dalle immagini diffuse sui social media, si vede un’intera sezione di tre piani, piena di spettatori, venire giù in pochi secondi. Un altro video, girato da qualcuno che era sulla scena, mostra la folla che cerca di scappare dagli spalti mentre un toro vaga nell’arena.

Crolla una tribuna in Colombia 2

L’evento, in cui il pubblico si confrontava con piccoli tori in una corrida amatoriale, faceva parte delle celebrazioni per la festa di San Pedro, la più popolare della regione. «Ci sono quattro persone morte in questo momento: due donne, un uomo e un bambino», ha detto alla radio locale il governatore del dipartimento di Tolima, Jose Ricardo Orozco, dopo l'incidente.

Crolla una tribuna in Colombia 5 Crolla una tribuna in Colombia 6 Crolla una tribuna in Colombia 3 Crolla una tribuna in Colombia 4