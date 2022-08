TRAGEDIA DI FERRAGOSTO A TOMBELLE, IN PROVINCIA DI VENEZIA, DOVE UNA BIMBA DI UN ANNO E OTTO MESI È STATA INVESTITA DALL’AUTO GUIDATA DAL PADRE CHE STAVA EFFETTUANDO UNA MANOVRA: I MEDICI HANNO TENTATO DI TUTTO PER RIANIMARE LA PICCOLA CHE PERÒ È DECEDUTA A CAUSA DELLE LESIONI DA SCHIACCIAMENTO SUBITE…

Antonio Scolamiero, Benedetta Centin per www.corriere.it

Tragedia di Ferragosto a Tombelle, una frazione divisa tra i comuni di Saonara nel Padovano e Vigonovo nel Veneziano. Domenica mattina, alle 11.20 circa in via Carlo Magno una bambina di un anno e otto mesi è stata investita dall’auto guidata dal padre, che stava effettuando una manovra. Attimi di vero terrore, quelli successivi alla tragedia: immediato è scattato l’allarme con diverse chiamate al 118. A gestire l’emergenza è stata la centrale del 118 di Mestre che ha inviato sul posto l’elicottero oltre all’ambulanza e all’auto medica da Dolo.

Arrivati sul posto i medici e gli infermieri del Suem hanno tentato il tutto per tutto per salvare la vita della piccola che è apparsa subito in gravissime condizioni. Ma la dedizione degli operatori purtroppo non è servita: la bambina, nonostante i diversi tentativi di rianimazione è deceduta: troppo gravi le lesioni da schiacciamento subite nell’impatto. Sotto choc il padre e i familiari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri da Vigonovo e da Chioggia per i rilievi del caso.

Comunità sconvolta

Sconvolto dalla notizia il sindaco di Vigonovo, Luca Martello. «È una grande tragedia», il commento del primo cittadino di Vigonovo, Luca Martello, che date le circostanze chiede riserbo anche ai suoi concittadini. «Mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano».

