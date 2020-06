TRAGIC INSTICT – DITE ADDIO ALLE SCENE DI SESSO GIRATE DA ATTORI IN CARNE E OSSA: HOLLYWOOD SI PREPARA A RIPARTIRE IL 12 GIUGNO, MA SI PRECISA CHE “I MOMENTI DI CONTATTO RAVVICINATO DOVREBBERO ESSERE RISCRITTI, ABBANDONATI O RISOLTI DA CGI”, IN PRATICA LE TROMBATE SARANNO RIPRODOTTE AL COMPUTER – CHE FINE FARANNO I POVERI “INTIMACY COORDINATOR” CHE AVREBBE DOVUTO GUIDARE LE STAR NELLE SCENE DI NUDO? DIOVUOLE, CE' YOUPORN...

Da "www.corrieredellosport.it"

L'emergenza Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini quotidiane, rivoluzionando il nostro modo di relazionarci con gli altri. La pandemia ha costretto allo stop anche del cinema.

Hollywood, industria cinematografica per eccellenza, è però pronta a ripartire dopo che il governatore californiano ha dato il via libera a partire dal 12 giugno. Ripartire sì, ma con nuove linee guida, indicate in un file di 22 pagine realizzato dall'associazione di categoria degli editori cinematografici.

Coronavirus, ecco le nuove regole per tornare sul set

Il documento afferma che "i momenti di contatto ravvicinato" dovrebbero essere "riscritti, abbandonati o risolti da CGI". Proprio attraverso questa tecnologia, usata dai web server per interfacciarsi con applicazioni esterne generando contenuti web dinamici, verranno riprodotte le scene di sesso.

Tutto il personale del backstage dovrebbe poi indossare maschere e visiere, mentre i programmi TV continuano a trasmettere senza un pubblico dal vivo. E alle stelle, compresi i nomi di spicco, verranno impartite lezioni formali su come lavarsi le mani correttamente al fine di conformarsi alla nuova legislazione. Tra le altre nuove disposizioni le audizioni dietro il plexiglass e avere medici presenti in ogni evento.

