TRANQUILLA, C’E’ TANTO TEMPO PER MORIRE – NELLA MARCHE, UNA SIGNORA DI 102 ANNI CHIEDE UN’URGENTE ECONOCRAFIA AL FEGATO. RISPOSTA: “TORNI L’ANNO PROSSIMO” – “PER L’INTERO 2019 NON CI SONO POSTI LIBERI NON SOLO ALL’OSPEDALE DI FABRIANO, MA IN TUTTE LE MARCHE”, DENUNCIA LA FIGLIA DELL’ULTRACENTENARIA – SECONDO LA REGIONE, INVECE, L’ESAME RISULTA FATTIBILE ENTRO L’ANNO…