Comunicato stampa

veronika havenna 6

La bellissima escort e pornostar brasiliana, Veronika Havenna, vincitrice del prestigioso premio Miss Mundo t-girl 2016 ma da 10 anni residente in Italia ci svela in esclusiva il suo sogno erotico più ricorrente, ossia quello di passare una nottata di passione con l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini.

“Lo ritengo un uomo veramente affascinante e virile, un vero uomo di polso e deciso come piace a me, con lui mi piacerebbe andare in un tipico ristorante milanese a mangiare il risotto e la cotoletta e poi andare in hotel e fare l’amore tutta la notte....sono sicura che se non è mai andato a letto con una trans poi gli si aprirà un mondo e delle donne non ne vorrà più sapere”.

veronika havenna 3

E poi svela alcuni dettagli che scottano sul suo lavoro di escort: “la maggior parte dei miei clienti così detti maschi alpha sono delle passive incredibili, mi è capitato una volta di ricevere un giovane e bellissimo imprenditore, mi chiese di infilargli un braccio nel sedere, ero basita da quanto spazio c’era lì dentro, ma l’ho fatto urlare di piacere!

I miei 22 centimetri in erezione sembrano una stecca di cioccolato al latte e fanno impazzire tutti, tra i miei clienti ho calciatori di serie A e politici che siedono spesso nei salotti televisivi; fanno tanto i virili e gli uomini dediti alla famiglia ma poi da me si fanno sodomizzare e femminilizzare.

veronika havenna 2

La cosa più eccitante che ho fatto? Una gang bang con 70 uomini, nell’occasione ho fatto delle doppie penetrazioni da urlo, alcuni facevano sesso tra loro, guardarli è stato eccitante e mi hanno fatto salire il mio istinto maschile che in fondo ho: questa è stata la più bella esperienza sessuale della mia vita!”

veronika havenna 9 veronika havenna 8