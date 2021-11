TRANSENNATE LE LIBRERIE: ARRIVANO LE FATICHE LETTERARIE DELLE DUCHESSE – ANCHE GLI ITALIANI POTRANNO FINALMENTE ACQUISTARE “LA PANCHINA”, IL LIBRO PER BAMBINI SCRITTO DA MEGHAN MARKLE PER CELEBRARE IL LEGAME TRA PADRI E FIGLI. MA NON È L’UNICA CHE, DOPO LA FINTA FUGA DELLA CORONA, SI È DATA ALLA CUL-TURA: SARAH FERGUSON HA APPENA SFORNATO IL SUO PRIMO ROMANZO STORICO…

Eleonora Barbieri per "il Giornale"

Due duchesse, due libri. Due stili, e due storie, assai diverse. Una è Meghan, la moglie di Harry, una bomba mediatica che, rompendo con la Royal Family, e finendo ospite di Oprah, nonostante le critiche piovutele addosso da ogni dove è diventata una specie di icona pseudoribelle e pseudofemminista. L'altra è Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, pure lei, in passato, una icona di trasgressione a corte.

Meghan, Duchessa di Sussex, ha scritto un volumetto per bambini, The Bench, uscito a giugno nei Paesi anglosassoni (e subito diventato un bestseller del New York Times nella categoria dei libri illustrati per bambini), che arriva ora in Italia con il titolo La panchina: a pubblicarlo è Ape Junior, con la traduzione poetica di Vivian Lamarque e le illustrazioni di Christian Robinson (pagg. 32, euro 13,90; in libreria dall'11 novembre).

Pare che l'ispirazione per le rime le sia arrivata alla prima Festa del papà vissuta da Harry con il loro neonato Archie: l'intenzione è quella di celebrare il legame speciale fra padre e figlio (o figlia, sia chiaro, perché il libro di Meghan è espressamente «inclusivo»), che emerge, per esempio, mentre un genitore sta seduto su una panchina al parco col suo bambino.

Sarah, Duchessa di York, dopo alcune biografie e libri per bambini, ha scritto invece il suo primo romanzo storico per adulti: si intitola La bussola del cuore e uscirà il 13 novembre per Harmony (euro 6,90): protagonista, una giovane Lady che, nella Londra del 1865, rifugge le convenzioni del suo ceto e della società vittoriana per seguire, appunto, la passione. Una bussola che la porterà lontano. Un po' come è capitato alle due duchesse, da Buckingham Palace alle librerie...

