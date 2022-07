TRANSENNATE LE LIBRERIE! - È IN ARRIVO "LA LUCE CHE È IN NOI", IL NUOVO LIBRO DI MICHELLE OBAMA, CHE CI RIFILA IL SOLITO PIPPARDONE SULL’ATTUALITÀ, LE SFIDE DEL PRESENTE E SU QUESTIONI LEGATE ALL’ETNIA, AL GENERE E ALLE MINORANZE - ORMAI L'EX FIRST LADY E IL MARITINO SI SONO BUTTATI SULLO SHOW BUSINESS: DOPO IL PODCAST PER SPOTIFY E LA SERIE TV PER NETFLIX, BARACK È CANDIDATO AGLI EMMY PER UN DOCUMENTARIO. SPERIAMO CHE L'EX FIRST LADY NON PUNTI AL PULITZER...

Ida Bozzi per www.corriere.it

Riflessioni sul mondo in cambiamento e vicende che prendono ispirazione dalla sua esperienza di donna, attivista, madre e moglie: uscirà in tutto il mondo martedì 15 novembre La luce che è in noi, il nuovo libro di Michelle Obama, la ex first lady degli Stati Uniti. In Italia il volume sarà pubblicato da Garzanti, che nel 2018 aveva pubblicato la sua autobiografia, «Becoming. La mia storia», tradotta in 50 lingue, che ha venduto più di 17 milioni di copie nel mondo e oltre 200mila in Italia.

Nel nuovo libro, Michelle Obama riflette sull’attualità, sulle sfide del presente e sul potere, e spiega la sua convinzione che la «luce» che si accende in noi per gli altri illumina anche il potenziale del mondo che ci circonda, e aiuta tutti a scoprire verità più profonde e nuove strade verso il progresso.

Per farlo, la ex first lady condivide con i lettori la sua personale ricetta di resilienza, i comportamenti e le convinzioni che ha sviluppato per adattarsi con successo al cambiamento, superare gli ostacoli e così continuare a «diventare» (Becoming, il titolo del suo precedente libro, significa proprio «diventare»). Per farlo però occorrono del «principi», e Michelle Obama descrive i propri: la forza della gentilezza, il «volare alto» e il crearsi un gruppo di amici e mentori fidati.

Usando il linguaggio dell’empatia che le è proprio, ma anche la leggerezza, l’autrice si occupa nel libro anche di questioni legate all’etnia, al genere e alle minoranze. Tutti possono lavorare sulle proprie paure, trovare forza nella comunità e a vivere con audacia: «Ho imparato — scrive Michelle Obama nell’introduzione al libro — che è bene riconoscere che l’autostima sta nascosta nella fragilità, e che ciò che ci accomuna come esseri umani su questa terra è l’istinto a lottare per il meglio, sempre e comunque».

E continua: «La luce ci rende più coraggiosi. Se conosci la tua luce, conosci te stesso. Conosci la tua storia in modo onesto. Nella mia esperienza, questo tipo di consapevolezza di sé genera sicurezza, e la sicurezza a propria volta genera calma e ci rende capaci di perseguire i nostri obiettivi. Il che permette, alla fine, di stabilire relazioni significative con gli altri. Questo è, per me, il fondamento di tutto. Una luce alimenta l’altra. Una famiglia forte dà forza alle altre. Una comunità unita può accendere quelle che le stanno intorno. Questo è il potere della luce che è in noi». Il libro sarà pubblicato in altre tredici lingue, oltre che in italiano per Garzanti, e in 27 Paesi.

