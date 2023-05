LA TRANSIZIONE ECOLOGICA SARÀ UN BAGNO DI SANGUE – L’ULTIMA SCELLERATA IPOTESI DELL’UNIONE EUROPEA: VIETARE LE CALDAIE A GAS! L’IPOTESI È INSERITA NEL REGOLAMENTO ECODESIGN, CHE STABILISCE NUOVI LIMITI MINIMII DI EFFICIENZA “STAGIONALE”. STOP A FORNELLI, VECCHI TERMOSIFONI E ANCHE GAS FLUORURATI (CHE FANNO FUNZIONARE 8 CONDIZIONATORI SU 10). RISULTATO? UN SALASSO PER LE FAMIGLIE, CHE PER METTERSI A NORMA DOVRANNO SPENDERE DAI 6 AI 16MILA EURO…

Lo sgambetto sul vino che mette a rischio circa 8 miliardi di export, il semaforo sulle etichette che penalizza i cibi made in Italy, lo stop alle auto elettriche che farà saltare intere filiere produttive, la conversione verde delle case che costringerà i proprietari a fare un mutuo (con i tassi alle stelle grazie alla Bce) per poter continuare ad abitarci.

Qualcos’altro? Ebbene sì, non c’è giorno che dalla Ue non arrivi un regolamento o una direttiva che nel nome della salvezza del pianeta (ricordiamo sempre che l’Europa ha una quota di emissioni di CO2 pari all’8% di quelle mondiali e l’Italia si ferma all’1%) ci chiede di svuotare le nostre tasche. Questa volta si tratta della bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue, in discussione il prossimo 12 giugno, che prevede il divieto di vendita di caldaie a gas dal settembre 2029. Mazzata stimata: dai 6 ai 16mila euro, a seconda dell’impianto scelto.

A fare i calcoli ci ha pensato il Codacons, che parla di «una misura insostenibile per le famiglie, che non solo comporterà una stangata sul fronte della spesa da sostenere, ma rischia di non determinare nemmeno vantaggi sul piano ambientale».

Il giochino è questo: il regolamento Ecodesign non vieta formalmente le caldaie a gas. Ci mancherebbe, la Ue rispetta il principio della neutralità tecnologica. Solo che i limiti minimi di efficienza stagionale, pari al 115 per cento, sono talmente severi che per rispettarli servirebbe traslocare sul metaverso, con una bella caldaia virtuale. Per quelle reali, abitualmente in vendita, i criteri sono lunari. In pratica, sarà tagliata fuori qualsiasi caldaia. Anche quelle, udite bene, alimentata con combustibili rinnovabili.

[…] Insomma, se dal 2029 vi si dovesse rompere la vostra vecchia caldaia, siete fregati.

Per quanto riguarda i fornelli vi dovrete attrezzare con apparecchi elettrici ad induzione, per quanto riguarda i termosifoni, potete anche buttarli o tuttalpiù tenerli come soprammobili. per avere un po’ di tepore durante l’inverno dovrete fare ricorso alla pompa di calore. Non una qualsiasi, però. Già, perché la Ue […] ha anche emanato il regolamento F-Gas che mira a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra […] che […] consentono a circa 8 condizionatori su 10 di emettere aria fredda o calda. […]

Insomma, insieme alla caldaia potete anche buttare i vostri vecchi impianti di climatizzazione. Il tutto senza dimenticare che al di là di questi dettagli c’è sempre l’altro regolamento, l’Epbd, che impone all’intero appartamento […] di ridurre i consumi e le emissioni entro il 2030 (passaggio alla classe E), per arrivare alla neutralità climatica, zero di tutto, entro il 2050. […]

