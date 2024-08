IL TRASPORTO IN ITALIA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI, MA IL MINISTRO SALVINI PARLA DI SOROS E URSULA VON DER LEYEN – IL SEGRETARIO LEGHISTA SUI SOCIAL NON FA ALCUN RIFERIMENTO A DISSERVIZI E LAVORI CHE FUNESTANO L’ESTATE ITALIANA: PREFERISCE DISQUISIRE DI KAMALA HARRIS E DEI LADRI DI PANCHINE – LA RETE SOTTO STRESS, I LAVORI PROGRAMMATI AD AGOSTO E IL CONO DI BOTTIGLIA DI FIRENZE: IL CAOS DELL’ESTATE DEI TRENI…

1 - STAZIONI IN AGONIA: NEI GIORNI PIÙ CALDI SALVINI PARLA D’ALTRO

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

ritardi nella circolazione ferroviaria

C’è un ministro dei Trasporti forse a sua insaputa, nel nostro Paese. La folle estate dei disservizi fra treni e aerei ha un protagonista indiscusso per demerito, cioè Matteo Salvini. Sui suoi social è tutta una polemica, un’invettiva, un’irrisione, l’annuncio di un mirabolante successo e le foto delle vacanze.

Di ciò che invece succede per davvero in Italia nel suo teorico campo di azione, invece, poco o nulla si sa, anche perché lui si trova sempre serenamente altrove. Giusto ieri, munito di gilet giallo, eccolo a fare un sopralluogo a Roma Termini e seguire l’andamento dei cantieri ferroviari.

treni in ritardo

Un sussulto avrà risvegliato i 5 milioni di fan su Facebook: ah eccolo, vero, è lui che nel governo si occupa di queste cose. Il 22 luglio scorso è una giornata particolarmente terribile per migliaia di viaggiatori, con cancellazioni e ritardi dei treni dappertutto. Il Salvini social che attraverso quelli comunica direttamente con il popolo, invece, forse vive altrove: se la prende col figlio di George Soros che sostiene Kamala Harris, contesta l’annullamento di un ergastolo della Cassazione, denuncia i ladri di panchine a Palermo. Dei disagi si sa nulla? Una parola, un conforto, un aggiornamento… Macché. Comunque fa sapere di aver inaugurato due stazioni della metropolitana a Catania.

ritardi a termini per guasto treno roma milano

Il 19 luglio è sempre caos per un guasto elettrico sull’alta velocità a Firenze, ma soprattutto per il bug che blocca i voli di mezzo mondo. Il ministro è a Piacenza, sarà lì in una qualche centrale operativa? Figuriamoci, a fine giornata pubblica un video destinato ai giornalisti per dire «vergognatevi », colpevoli di aver raccontato che quel giorno […] il suo volo di linea da Roma per Milano decollava. Per caso però almeno aveva dato aggiornamenti sui disservizi e le risoluzioni? No. Attacco d’ordinanza a Ursula von der Layen rieletta […]

ULTIMA CENA IN VERSIONE SALVINI - MEME BY FAWOLLO

Altre 24 ore di passione, è il 21 giugno, inizia l’estate. Treni in ritardo, cancellazioni, foto dei tabelloni sui social con 60-80-120-300 e passa minuti di ritardo […]. Ma Salvini è felice, al mattino è a Milano Centrale per presentare «l’Academy di FS Security[…] » e al pomeriggio va a Montecchio Maggiore […] per festeggiare l’autonomia […] assieme a Luca Zaia. […] magari qualche informazione per i poveri viaggiatori disperati la dà. Invece no, rimuove la cosa: arringa i fan contro il Mes, fa una diretta per parlare dell’autonomia, pubblica una clip di una trasmissione tv sull’intolleranza. […]

ritardi dei treni alla stazione termini

2 - TROPPI TRENI E RETE SOTTO STRESS IL DISASTRO ANNUNCIATO DELL’ESTATE DEI RITARDI

Estratto dell’articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

[…] In questo luglio ed agosto, i treni italiani hanno perso […] la puntualità e l’affidabilità che si erano faticosamente guadagnati sui binari. E l’alta velocità, un fiore all’occhiello del Paese, si sta adesso meritando le maledizioni di migliaia di italiani e turisti stranieri […]. Una crisi seria, forse non casuale, che arriva al momento sbagliato, nel pieno di un’estate caldissima.

incendio causa ritardi dei treni

In Parlamento, allora, le opposizioni vogliono che il ministro Matteo Salvini riferisca sul caso e sul caos. E mentre le associazioni dei consumatori stilano la classifica delle regioni più in affanno (sul podio Calabria, Toscana e Campania), l’aereo si prende la sua rivincita. Torna sostenuta la vendita di biglietti da Linate a Fiumicino (e ritorno).

Per capire le ragioni di questa crisi italiana, converrà contare i treni che collegano Roma e Milano. In un seminario a gennaio, il docente Andrea Giuricin (dell’Università Bicocca) ha stimato in 164 i viaggi giornalieri dell’alta velocità […]. Sono tantissimi, se paragonati ai 90 che collegano Madrid con Barcellona o ai 60 della Parigi-Lione. E il numero non diminuirà, al contrario.

ritardo treni 8

I francesi di SNCF entreranno sul mercato italiano aggiungendo 9 viaggi di andata e ritorno solo fra Torino e Napoli (dal 2026). La rete dunque è sottoposta a uno stress significativo che è tra le cause dello stillicidio di guasti di questa estate. […]

I tanti, troppi viaggi non sono l’unico problema. Alla fine i nostri treni si infilano tutti nello stesso cono di bottiglia. Con la sola eccezione di Bologna, che opportunamente dirotta l’alta velocità sui suoi binari sotterranei, le altre stazioni giocano la partita sullo stesso campo.

Convogli di ogni tipo (regionali, Intercity, Frecce) sono in partenza o in arrivo nell’unico livello dello scalo. Non è, questa, una soluzione efficiente, come provano tante realtà estere come Atocha di Madrid, accanto alla virtuosa Bologna.

matteo salvini e giorgia meloni temptation island meme by emiliano carli

Intanto, qui in Italia, stazioni già pronte – Roma Tiburtina e Napoli Afragola - potrebbero decongestionare due approdi storici come Termini e Napoli Centrale. Ma l’alta velocità non può puntare su Tiburtina o Afragola perché le due stazioni sono scomode: la metro che tocca Tiburtina funziona come funziona; la metro che dovrebbe collegare Afragola a Piazza Carlo III (centro di Napoli) è disegnata solo sulla carta, tra gare deserte e promesse mancate.

Alle incognite delle grandi opere, si aggiungono le manutenzioni ordinarie lungo i binari. Mercoledì, Trenitalia ha prefigurato un agosto difficile per alcune tratte chiave (avvisi già da febbraio). Come l’alta velocità da Milano a Bologna che sarà in parte interrotta dal 12 al 18 (con un aumento dei tempi di viaggio fino a 2 ore).

ritardo treni 6

Come la Direttissima da Firenze a Roma, bloccata tra Chiusi e Orvieto (dal 12 al 23 agosto). Frecce e Intercity – avverte Trenitalia - «accuseranno modifiche di orario, cancellazioni o deviazioni di percorso».

In questo scenario complicato, Matteo Salvini (Trasporti) sembra l’allenatore che incoraggia i suoi ragazzi a non mollare mentre perdono 4 a 0. Salvini […] «ha ribadito a Fs e alle società collegate che è necessario massimo impegno per offrire un servizio all’altezza».

ritardo treni 5

[…] E se l’alta velocità delude, riprende quota il traffico aereo da Linate a Fiumicino che proprio i treni rapidi avevano affossato. La tendenza è emersa già l’anno scorso quando 868 mila persone hanno volato lungo quella rotta (con una vistosa impennata rispetto al 2022). Quest’anno Ita Airways, che opera il collegamento tra i due scali, non dispera di sfiorare il milione. Con il treno stavolta ad aiutare l’aereo, perché a volte inaffidabile.

ritardi sui treni 4 maggio 2023 caos e ritardi nelle stazioni dopo il deragliamento a firenze ritardo treni 1