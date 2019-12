TRAVAGLIO SCOTENNA ADRIANO SOFRI CHE CHIEDE DI RIAPRIRE IL CASO PINELLI: “LO SPUTO SULLA TOMBA. " DOPO 50 ANNI SAPPIAMO CHE QUELLA NOTTE IN QUESTURA CON CALABRESI C'ERANO ALTRI '10-15 SIGNORI'. TU GUARDA LE DISTRAZIONI" (ADRIANO SOFRI, CONDANNATO DEFINITIVO A 22 ANNI COME MANDANTE DEL DELITTO CALABRESI, IL FOGLIO, 14.12). PRIMA TI FACCIO AMMAZZARE, POI 47 ANNI DOPO TI INSULTO”

MARCO TRAVAGLIO

Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”

Lo sputo sulla tomba. "Riaprire il caso Pinelli. Dopo 50 anni sappiamo che quella notte in questura con Calabresi c' erano altri '10-15 signori'. Tu guarda le distrazioni" (Adriano Sofri, condannato definitivo a 22 anni come mandante del delitto Calabresi, Il Foglio, 14.12). Prima ti faccio ammazzare, poi 47 anni dopo ti insulto.

adriano sofri foto di bacco