TRAVOLTI DA UN’INSOLITA PASSIONE – SESSO IN PIENO GIORNO A BELFAST DOVE DUE SENZATETTO SONO STATI RIPRESI MENTRE TROMBAVANO SU UN MARCIAPIEDE: UNA SCENA IMPOSSIBILE DA IGNORARE PER I PASSANTI CHE HANNO CHIAMATO LA POLIZIA – LA 34ENNE E IL 51ENNE SONO STATI ARRESTATI E CONDANNATI A UN MESE DI PRIGIONE, MA…

DAGONEWS

sesso in strada a Belfast

Una coppia è stata sorpresa a fare sesso in pieno giorno in una strada di Belfast. Natasha Rice, 34 anni, e Adrian Butler, 51 anni, sono stati arrestati ed entrambi si sono dichiarati colpevoli di atti osceni in luogo pubblico davanti al giudice.

I due, entrambi senzatetto, sono stati condannati un mese di prigione, ma la condanna è stata sospesa. Sono stati iscritti nel registro degli autori di reati sessuali per un periodo di cinque anni.

SESSO PER STRADA SESSO IN STRADA A NAPOLI SESSO IN STRADA A GENOVA sesso per strada SESSO IN STRADA A GENOVA DUBLINO - SESSO PER STRADA Sesso per strada DUBLINO - SESSO PER STRADA SESSO IN STRADA A LONDRA SESSO IN STRADA SESSO IN STRADA SESSO PER STRADA A TRIESTE