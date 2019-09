TRE PERLE DI SAGGEZZA CHE CI HA LASCIATO JACK MA – IL FONDATORE DI ALIBABA VA IN PENSIONE E VUOLE DEDICARSI A PROGETTI PER L'ISTRUZIONE, MA INTANTO SEGNATEVI QUESTI TRUCCHI PER DIVENTARE UNO DEI PIU' RICCHI AL MONDO

Il fondatore di Alibaba Jack Ma ha lasciato la presidenza del gruppo che ha fondato 20 anni, ma le sue “perle di saggezza” ci accompagneranno ancora a lungo. Nel suo prossimo futuro, come aveva annunciato con una lettera ai suoi dipendenti un anno fa, potrebbe esserci il ritorno all’insegnamento: «Ho ancora molti sogni da realizzare ... Voglio tornare a progetti legati all'istruzione, il che mi entusiasma così tanto perché questo è ciò che adoro fare».

Ed è proprio l’insegnamento uno di quei punti sui quali ma è tornato diverse volte, in particolare ipotizzando delle alternative per non farsi superare dall’intelligenza artificiale.

Insegnare ai bambini le competenze trasversali è vitale per il futuro

Parlando a Davos nel 2018, Ma ha detto che dobbiamo cambiare il modo in cui insegniamo ai bambini per differenziare gli esseri umani dall'intelligenza artificiale.

«Se non cambiamo il modo in cui insegniamo, tra 30 anni saremo nei guai. Insegniamo ai nostri figli cose degli ultimi 200 anni, è conoscenza, ma questo non insegnerà ai nostri figli a competere con le macchine. Dobbiamo insegnare ai nostri figli qualcosa di unico, in modo che una macchina non ci raggiunga mai: valori, credenza, pensiero indipendente, lavoro di squadra, cura degli altri. E le competenze trasversali: sport, musica, pittura, arte, per sottolineare che gli umani sono diversi dalle macchine».

Il tuo primo lavoro è il più importante

Al Forum economico mondiale di Davos all'inizio di quest'anno, Ma ha condiviso i suoi consigli di carriera alla comunità di Global Shapers: «Quando ti laurei e stai cercando un lavoro, il primo impiego è il più importante. Non necessariamente bisogna lavorare in un'azienda che ha un grande nome. Dovresti trovare un buon capo che possa insegnarti come essere umano, come fare le cose nel modo giusto. Resta lì per almeno tre anni».

Non c'è nessun esperto del domani

Alla domanda della comunità di Global Shapers se avesse avuto dubbi quando ha fondato Alibaba, Ma ha ammesso di avere paure, ma non ha mai dubitato della sua capacità di avere successo.

«Era il 1999, agli albori di Internet. Tutti hanno buone possibilità, non c'era nessun esperto in quel momento. Ma anche oggi, non c'è nessun esperto del domani».

