“OGGI NON SI PUO’ DIRE PIU’ NIENTE, CERTI NOSTRI SKETCH NON SI POTREBBERO PIÙ FARE” - GIOVANNI STORTI, DEL TRIO ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, CONTRO IL POLITICALLY CORRECT: “AL CIRCO DI PAOLO ROSSI PICCHIAVO GIACOMO CHE ERA PRIVO DI BRACCIA E GAMBE, ABBIAMO SPARATO AGLI ANIMALI E OGGI TI AMMAZZEREBBERO. CI SONO QUESTI GRUPPI, PENSO AGLI ANIMALISTI, CHE SE FINGI DI DARE UN CALCIO A UN GATTO E TI ATTACCANO COME SE FOSSI UN DELINQUENTE - UN RIMPIANTO? C'È STATA LA POSSIBILITÀ MAGARI DI LAVORARE CON DEI MIEI MITI, COME JACKIE CHAN, E NON L'ABBIAMO FATTO PER MECCANISMI UN PO' SCIOCCHI…”