LA TREGUA SCRICCHIOLA: A GERUSALEMME DUE UOMINI HANNO SPARATO ALLE PERSONE FERME A UNA FERMATA DELL’AUTOBUS. IL BILANCIO È DI TRE MORTI E SEI FERITI. I DUE ASSALITORI AVEVANO PRECEDENTI PER TERRORISMO E, SECONDO I SERVIZI SEGRETI ISRAELIANI, ERANO MEMBRI DI HAMAS. A “NEUTRALIZZARLI” SONO STATI DUE SOLDATI FUORI SERVIZIO E UN CIVILE ARMATO – I TERRORISTI NELLA STRISCIA DI GAZA NON HANNO PIÙ OSTAGGI DA RILASCIARE (GLI OLTRE 150 CHE RIMANGONO SONO IN MANO AD ALTRI GRUPPI, COME LA JIHAD ISLAMICA). QUANTO PUÒ DURARE ANCORA IL CESSATE IL FUOCO?

ATTENTATO GERUSALEMME, UCCISO RABBINO WASSERMAN

(ANSA) - Il rabbino Elimelech Wasserman, 73 anni, decano del tribunale rabbinico di Ashdod, è rimasto ucciso questa mattina nell'attentato a Gerusalemme. Lo scrive Ynet citando il ministro degli Affari religiosi Michael Malikhali. "Uno dei giudici più antichi e importanti del sistema giudiziario israeliano, ha servito il popolo israeliano per molti anni con dedizione e con un volto luminoso. Le mie condoglianze alla sua cara famiglia", ha detto Malikhali.

ATTENTATO GERUSALEMME,VITTIME DI 16 E 24 ANNI E UN RABBINO DI 73

ATTENTATO GERUSALEMME

(ANSA) - Le vittime dell'attentato di questa mattina sono due ragazze di 16 e 24 anni e un uomo di 73 anni, identificato nel rabbino Elimelech Waserman.

I media israeliani riferiscono i nomi delle tre vittime dell'attentato avvenuto a Gerusalemme questa mattina: il rabbino Elimelech Wasserman, 73 anni, Hana Ifergan, 67 anni (e non 16 come detto in precedenza), e Livia Dickman, 24 anni.

L'ATTENTATO A GERUSALEMME DOPO UNA NOTTE DI TRATTATIVE INQUIETE

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per www.ilfoglio.it

attentato a una fermata del bus a gerusalemme 30 novembre 2023 4

Alle 7 del mattino, dopo una notte in cui tutto il lavorio diplomatico sembrava pronto a crollare, è stata annunciata l’estensione della pausa dai combattimenti per un altro giorno. Quaranta minuti dopo, due fratelli identificati con i nomi di Murad e Ibrahim Namr, 38 e 30 anni, sono arrivati in macchina all’ingresso principale di Gerusalemme, sono scesi con un fucile d’assalto M-16 e una pistola e hanno iniziato a sparare contro le persone in attesa alla fermata dell’autobus: il bilancio è di tre morti e sei feriti.

attentato a una fermata del bus a gerusalemme 30 novembre 2023 7

Al fuoco hanno risposto due soldati fuori servizio e un civile armato che hanno neutralizzato i due attentatori. Il servizio di sicurezza interna, lo Shin Bet, ha identificato i due uomini come membri di Hamas e già erano stati in carcere per attività terroristiche.

Murad aveva pianificato degli attacchi coordinandosi con i membri dell’organizzazione nella Striscia di Gaza […]. Oggi è il sesto giorno di tregua tra Israele e Hamas, è atteso l'incontro tra il segretario di stato americano Antony Blinken […] e ogni giorno la pausa dai combattimenti si fa più fragile così come la consegna degli ostaggi.

attentato a una fermata del bus a gerusalemme 30 novembre 2023 1

Ieri sera il gabinetto di guerra israeliano aveva votato all'unanimità che se Hamas entro le 7 del mattino non avesse consegnato una lista di ostaggi secondo i criteri concordati, i combattimenti a Gaza sarebbero ripresi. Poco prima dello scadere della tregua, Hamas ha consegnato la lista che però conteneva i nomi di cinque donne e bambini e i corpi di tre ostaggi morti durante la prigionia, mentre l'accordo prevede un giorno di estensione della tregua per ogni dieci ostaggi liberati.

ATTENTATO GERUSALEMME

I miliziani avevano detto che non erano riusciti a rintracciare altri ostaggi e successivamente hanno presentato una lista […]. Israele ha accettato, decidendo di conteggiare i due cittadini russi rilasciati ieri come parte delle liberazioni di oggi. […]

