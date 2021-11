“I VACCINATI SONO PROTETTI LARGAMENTE RISPETTO ALLA VARIANTE OMICRON” - ANCHE IL COORDINATORE DEL CTS FRANCO LOCATELLI È OTTIMISTA: “DA QUELLO CHE SAPPIAMO SEMBRA PIÙ CONTAGIOSA, MA NON ABBIAMO EVIDENZA CHE POSSA SFUGGIRE ALL’EFFETTO DEL VACCINO” - “"IL 23 DI DICEMBRE ARRIVERÀ IL VIA LIBERA DELL’AIFA ALLA VACCINAZIONE PER I BAMBINI” - “LA QUARTA DOSE NON SI PUÒ ESCLUDERE…”