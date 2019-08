TREMATE: TRA POCO CI LEGGERANNO NEL PENSIERO! – L’AZIENDA DI ELON MUSK “NEURALINK” STA SPERIMENTANDO UN IMPIANTO CEREBRALE. GRAZIE AL QUALE LE PERSONE PARALIZZATE POTRANNO CONTROLLARE VIRTUALMENTE QUALSIASI DISPOSITIVO. MA I PIANI NON SONO DEL TUTTO ALTRUISTI, SERVIRANNO INFATTI ANCHE A PROGETTI DI SORVEGLIANZA DI MASSA – IN CINA SONO GIÀ AVANTI E PENSATE SE IL VOSTRO CAPO POTESSE CAPIRE COSA VI PASSA PER LA TESTA MENTRE LAVORATE (AIUTO) – VIDEO

neuralink elon musk

Cercate di ricordare ogni pensiero che ha attraversato la vostra mente al lavoro oggi, da quello benigno, come che cosa mangiare a pranzo, al motivo per cui il vostro supervisore è un mentecatto. Ora immaginate se il vostro capo avesse accesso a tutti quei pensieri e sentimenti. Sembra pazzesco, vero? Sembra invece rapidamente avvicinandosi alla realtà. Secondo un'inchiesta del magazine americano Fast Company, Neuralink, azienda del fondatore di Tesla Elon Musk, ha annunciato proprio quest'estate che gli studi sull'uomo proseguiranno l'anno prossimo per un dispositivo impiantabile in grado di leggere la mente di un utente.

neuralink 3

Gli scienziati della UCSF hanno recentemente pubblicato i risultati di uno studio sull'attività cerebrale, sostenuto da Facebook , che dimostra che è possibile utilizzare la tecnologia delle onde cerebrali per decodificare il linguaggio, mentre nel 2018 Nissan ha presentato la tecnologia Brain-to-Vehicle, che consentirebbe ai veicoli di interpretare i segnali dal cervello del conducente, e Nielsen sta già utilizzando le neuroscienze per catturare aspetti inconsapevoli del processo decisionale dei consumatori.

brainco – il dispositivo che legge le onde cerebrali degli studenti in cina 1

Ci sono naturalmente ragioni, terapeutiche e non, dietro questo interesse a capire come decodificare il cervello. La sperimentazione clinica di Musk, per esempio, si concentrerà su pazienti con paralisi completa a causa di una lesione del midollo spinale superiore. La speranza è che il meccanismo impiantato permetterà all'utente di controllare virtualmente qualsiasi dispositivo, come uno smartphone o un veicolo elettrico, con la sola mente, il che sarebbe rivoluzionario per i pazienti con limitazioni fisiche.

riconoscimento facciale xinjiang, cina

Ma i piani di Musk per Neuralink non sono del tutto altruisti. Il capo di Tesla e SpaceX ritiene che ogni essere umano alla fine indosserà il suo dispositivo come un modo per stare al passo con l'intelligenza artificiale. Per ora, però, il più probabile a emergere per primo sarà un dispositivo EEG (elettroencefalogramma) simile a un fitness tracker. Non sarà invasivo, relativamente poco costoso e viene già implementato in luoghi come la Cina e l'Australia. In aprile, il South China Morning Post ha riferito che "i progetti di sorveglianza sostenuti dal governo stanno impiegando tecnologie di lettura del cervello per rilevare i cambiamenti negli stati emotivi dei dipendenti della linea di produzione, dei militari e dei macchinisti alla guida di treni ad alta velocità".

neuralink 6

Secondo The Sydney Morning Herald, diverse società minerarie australiane hanno adottato uno SmartCap, un dispositivo che assomiglia a un berretto da baseball ma è rivestito di elettrodi EEG sul bordo interno, per "ridurre l'impatto della fatica sulla sicurezza e la produttività del personale". Questi rivelatori, in alcuni casi, vengono utilizzati per migliorare la sicurezza dei lavoratori. Il dispositivo potrebbe avvertire un minatore dell'esposizione all'avvelenamento da monossido di carbonio prima di subire una lesione cerebrale traumatica o inviare un avviso a un camion o a un macchinista di accostare se viene rilevata un'eccessiva sonnolenza.

neuralink 2

Fast company ha chiesto a Nita Farahany, una studiosa di primo piano sulle implicazioni etiche, legali e sociali delle tecnologie emergenti, se vi siano attualmente salvaguardie in atto per proteggere dall'uso inappropriato dei dati: "C'è un interesse sociale significativo nel poter ascoltare l'attività cerebrale di un camionista o di un pilota", dice Farahany, "Ma abbiamo bisogno di spazio per il sollievo mentale. È fondamentale per ciò che significa essere umani. I governi stanno iniziando ad adottare un'ampia legislazione sulla privacy, e questa prevede anche quando e se le aziende possono rintracciare queste informazioni. Si tratta di dati come tanti altri, ma non vedo ancora i governi concentrarsi in particolare sui dati cerebrali. È qualcosa a cui dobbiamo pensare". Farahany pensa che i primi ad adottare queste tecnologie negli Stati Uniti saranno settori come il gioco d'azzardo, la sanità, l'aviazione, l'autotrasporto e il neuromarketing.

neuralink 1

E pensate alle implicazioni per il business: un'azienda potrebbe teoricamente usare la tecnologia per esaminare i candidati nei colloqui di lavoro, monitorare la produttività sul lavoro e persino monitorare i pensieri dei dissidenti. Alla Duke, oltre all'insegnamento, Farahany è il principale ricercatore del laboratorio SLAP, che è stato progettato per portare la scienza su questioni di diritto e politica. Nel 2018, il laboratorio ha condotto uno studio negli Stati Uniti per determinare se le persone apprezzano il grado di sensibilità delle loro informazioni provenienti dal cervello. Il risultato? Solo specifici tipi di pensiero sono considerati altamente sensibili. I partecipanti hanno considerato il loro numero di previdenza sociale o le conversazioni

riconoscimento facciale cina

telefoniche come i dati più sensibili", spiega Farahany. "Le persone non capiscono ancora cosa è possibile fare con la tecnologia cerebrale e quindi le implicazioni negative se le informazioni sono accessibili ad altri".

Secondo l'inchiesta di Fast Company, vi sono limitazioni tecnologiche all'EEG che rendono improbabile che si arrivi mai al punto di decodifica di pensieri complessi nel cervello. Finora i device vivono in superficie, quindi raccolgono solo sulla superficie del cranio e non possono sbirciare più profondamente nel cervello, dove vivono i pensieri o i ricordi più complessi. Un vero dispositivo di lettura mentale in grado di decodificare ciò che state realmente pensando e sentendo con una tecnologia non invasiva è a circa 10-15 anni di distanza.

neuralink 4

Ma, dice Farahany, potremmo non arrivarci mai. Secondo Fast Company, il modo più probabile e più accessibile per avere una vera interfaccia cervello-macchina è tramite elettrodi impiantati. Ma gia ora con la tecnologia non invasiva si può stabilire se una persona stia avendo emozioni positive, negative o neutre, sperimentando l'ansia, o sia in procinto di avere una crisi epilettica, o stia pensando a una particolare forma o semplice parola o semplice insieme di numeri, o è sonnolenta durante la guida. E, al momento, nessuna legge impedisce alla americana NSA (National security agency) di spiare i cervelli o alle aziende che raccolgono dati sul cervello e vendono le informazioni a terzi.

neuralink 5

"Mi preoccupa la capacità degli esseri umani di tenere il passo con l'intelligenza artificiale", dice Farahany. "È giusto pensare a questa come a una nuova rivoluzione industriale. C'è urgenza. Ci sono giocatori importanti come Facebook e Elon Musk che stanno investono massicciamente su popolazioni sane. Se vogliamo andare avanti e creare un modo per salvaguardare gli individui, è ora di adottare queste protezioni".

