TREMATE: TRA SEI MESI CI LEGGERANNO NEL PENSIERO – QUELLO SVALVOLONE DI ELON MUSK HA ANNUNCIATO CHE ENTRO GIUGNO "NEURALINK" SARÀ IN GRADO DI IMPIANTARE IL SUO PRIMO DISPOSITIVO NEL CERVELLO DI UN ESSERE UMANO – LUI DICE CHE SERVIRÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI NEUROLOGICI, MA OVVIAMENTE GLI ESPERTI SONO PREOCCUPATI DALL’USO IMPROPRIO CHE POTREBBE ESSERE FATTO DEI DATI – PER NON PARLARE DEI MACACHI MORTI DURANTE LA SPERIMENTAZIONE…