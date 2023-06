8 giu 2023 11:15

TREMATE, LE STREGHE SON TORNATE – CASIRATE D’ADDA, IN PROVINCIA DI BERGAMO, OSPITERÀ NEL WEEKEND LO STRIGARIUM, LA MANIFESTAZIONE CHE HA MANDATO IN TILT GLI ESORCISTI CHE HANNO GIA' SCOMUNICATO L’EVENTO - PADRE FRANCESCO BAMONTE TUONA: “FA PARTE DEL PERICOLOSO FENOMENO CHE È IL REVIVAL NEOPAGANO. NON SI PUÒ ESCLUDERE UN INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MALIGNO. NON È UN CASO CHE SI SVOLGA VICINO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO PER…”