I MANESKIN? "E' L’UNICA BAND IN CIRCOLAZIONE IN CUI PENSI CHE CIASCUNO DEI COMPONENTI SIA ANDATO A LETTO CON GLI ALTRI TRE" - LA BAND ROMANA CONTINUA A FARE SOLD OUT NEL TOUR AMERICANO - IL "LOS ANGELES TIMES" LI HA DEFINITI IL GRUPPO "PREFERITO DEGLI AMERICANI". SE GIA' L’ANNO SCORSO ERANO ESPLOSI CON LE OSPITATE NEI PROGRAMMI DI ELLEN DEGENERES E DI JIMMY FALLON, E AL CONCERTO CON I ROLLING STONES, QUEST’ANNO SI SONO SUPERATI, RAGGIUNGENDO PICCHI DI FAMA ANCORA PIÙ ALTI - RIUSCIRANNO A RESTARE CON I PIEDI PER TERRA? IL SUCCESSO DA' FACILMENTE ALLA TESTA...