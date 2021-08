22 ago 2021 12:00

IN TRENTINO UN 50ENNE E LA FIGLIA DI 13 ANNI SONO MORTI IN UN INCIDENTE CON LA MOTO E I LORO CORPI SONO STATI RITROVATI DALLA MOGLIE DELLA VITTIMA CHE AVEVA INSTALLATO UNA APP DI GEOLOCALIZZAZIONE SUL TELEFONINO DELLA FIGLIA – I DUE ERANO FINITI IN FONDO A UN DIRUPO – LA PROCURA DI TRENTO HA APERTO UN'INCHIESTA CONTRO IGNOTI PER OMICIDIO PLURIMO: LA VITTIMA AVEVA ACQUISTATO LA MOTO DI RECENTE E I PM VOGLIONO CAPIRE SE...