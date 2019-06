1 giu 2019 18:52

TREVISO A CATTIVO GIOCO – UNA 40ENNE SPIA IL MARITO ONLINE PER UN ANNO, SCOPRE DI ESSERE TRADITA, MA VIENE DENUNCIATA PER VIOLAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO – È SUCCESSO IN UN COMUNE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. HA RACCOLTO PAZIENTEMENTE LE PROVE DELLA STORIA EXTRACONIUGALE, E QUANDO GLI HA SVELATO CHE SAPEVA TUTTO, LUI…