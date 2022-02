IL TRIANGOLO NON L’AVEVO CONSIDERATO – L’ATTRAZIONE FATALE DEL GRANDE PUBBLICO PER LE STORIE DOVE C’È SEMPRE UN LUI, UNA LEI (CORNUTA) E UN’ALTRA – AL “GRANDE FRATELLO VIP” DELIA DURAN E ALEX BELLI SDOGANANO L’AMORE LIBERO, MA PRIMA DI LORO AD AVERE “MATRIMONI AFFOLLATI” CI HA PENSATO LADY DIANA, LA VERA TERZA INCOMODA NELLA STORIA TRA CARLO E CAMILLA – PER NON PARLARE DI ONASSIS CHE PREFERÌ JACKIE A…

Azzurra Della Penna per “Chi”

delia duran alex belli soleil sorge

Più sentimento che ragione. Quello del pubblico, soprattutto, che non molla. No, non molla la storia…come definirla? Ah, sì, la storia più "chimica" - in senso "artistico" - che si sia mai vista al Grande fratello Vip. Parliamo della liaison che coinvolge Alex Belli, la moglie (non ancora veramente sposata) Delia Duran e Soleil Sorge. Delia, signora che nonostante sia aperta all'amore "libero" (parole sue) con il marito e altre donne, non gradisce le attenzioni di Alex verso Soleil.

jackie kennedy e aristole onassis 2

E Soleil, appunto, che sembra saperla più lunga delle sue extension. Ma che forse, sotto sotto, soffre. Che cosa ci avvince, ci diverte, ci infastidisce, ma al tempo stesso - ammettiamolo - ci attrae terribilmente di questa storia? Certo, il mistero che avvolge la vicenda e i tre protagonisti è un po' buffo: ci fanno? Ci sono? Ci fanno e ci sono? E vero struggimento o fra Delia e Alex c'è una sorta di accordo (pre)matrimoniale.

E poi, la bella Soleil che fa? Ci sta? Non ci sta? Anche qui, chi può dirlo. Non c'è dubbio: la relazione "pericolosa" è divertente, fa brillare gli occhi davanti allo schermo, ma non è questo. O non è soltanto questo. È che noi in quel desiderio ci specchiamo. E che quel desiderio si realizzi, oppure no, non c'entra nulla, proprio nulla. Il fatto è che in quella favola, alla fine, dolce e amara, ci ritroviamo.

jackie kennedy e aristole onassis 1

Oppure ci siamo ritrovati nel passato o magari ci ritroveremo nel futuro. Anzi, in quelle favole. Che sono tante. Non ci siamo forse immedesimate in Diana Spencer, non ci siamo calate dentro quel suo "matrimonio affollato"? Così l'aveva definito lei, con il suo sguardo da cerbiatto smarrito, in una ormai leggendaria intervista televisiva. Tante all'epoca hanno detestato Camilla Parker Bowles, ma quante Camille ci sono nel mondo che hanno se-gretamente tifato per lei?

eleanor roosevelt lorena hickok

Magari non agognando le stesse appassionate telefonate che al tempo riceveva da Carlo. La verità è che Alex, Delia, Soleil (e pure qualcun'altra sparsa qua e là) parlano dei loro amori liberamente in prima serata e davanti a milioni di telespettatori. E questa è la vera novità, sdoganata dal Gfilip 6, perché la coppia aperta - sarebbe meglio dire "affollata" - non l'hanno certo inventata loro (prendete il numeretto, ragazzi).

Alex & Co. raccontano apertamente quello che per sua natura è di solito furtivo, segreto (per carità, lo sanno tutti, ma è segreto). Perché le relazioni cambiano o finiscono, ti travolgono o ti stravolgono. Accadde a Maria Callas, la voce più idolatrata al mondo. Il suo grande amore, Aristotele Onassis, preferì portare all'altare "la donna più capace di stare al fianco dell'uomo più potente" Jacqueline Bouvier, già vedova del presidente americano John Fitzgerald Kennedy.

benjamin mascolo bella thorne

Fu (per entrambi, anche per lui) una tragedia greca con-temporanea. La Callas si rifugiò a Parigi, dove Onassis a volte andava a trovarla. E Jackie? Teneva il punto (e il marito): lei era un oro olimpico nel funambolico sport di fare finta di nulla grazie a quel JFK che l'aveva allenata alle scappatelle. Jackie si era già misurata con Marilyn Monroe: certo che temeva Maria, ma sapeva tenere testa a tutte quante. Mettere sullo stesso piano Delia e Jackie, Marilyn e Soleil, Alex e Onassis è follia? Ma non è forse anche l'amore, per sua stessa natura, folle?

john fitzgerald kennedy marilyn monroe

Scrive bene Franco La Ceda nel suo ultimo saggio, leggero e illuminante, Tradire i sentimenti (vedi riquadro qui accanto): "Spesso non siamo degni dei nostri sentimenti o li tradiamo con versioni edulcorate degli stessi; ma sono i sentimenti che ci tradiscono, escono fuori di noi, incapaci di contenerli. Si manifestano, insomma, per i fatti loro e ci guardano dal di fuori. Diventiamo così scomodi a noi stessi".

marilyn monroe john fitzgerald kennedy

Un po' scomodo si deve es-sere sentito la popstar Benjamin Mascolo quando la futura moglie, l'attrice americana Bella Thorne, si era definita "poliarnorosa", capace cioè di amare più persone allo stesso tempo. E subito aveva sottolineato che loro no, non erano una coppia aperta, anche se lui non era restio all'idea di vedere sua moglie con un'altra donna (non proprio un anticonformista, ma comunque). Non deve avere detto o pensato lo stesso il presidente americano Franklin Delano Roosevelt quando ha visto Lorena Hickok giungere con il valigino alla Casa Bianca e soggiornare in una stanza comunicante con quella di sua moglie Eleanor.

lady diana camilla parker bowles

Le oltre tremila lettere che si sono scambiate in vita le due donne sono forse quanto di più struggente, ironico, divertente si possa leggere in tema d'intimità. Che è poi quello che più di ogni altra cosa - l'intimità, non la sincerità, che qualcuno ce ne scampi- fa sì che i matrimoni resistano al tempo. Sennò sai quanto duravano Sandra e Raimondo.

alex belli soleil sorge delia duran 2 jackie kennedy aristotele onassis 1 jackie kennedy e aristole onassis delia alex belli caroline 'lee' radziwill e onassis il triangolo alex belli, delia duran, soleil sorge al gf vip 7 jackie kennedy 2 il triangolo alex belli, delia duran, soleil sorge al gf vip 8 il triangolo alex belli, delia duran, soleil sorge al gf vip 9 eleanor roosevelt lorena hickok 1