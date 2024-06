19 giu 2024 19:55

IL TRIANGOLO DELLE "MEGA" CORNA – “DIVA E DONNA” SCODELLA UN RETROSCENA BOMBASTICO SUI FERRAGNEZ: FEDEZ AVREBBE CEDUTO ALLA BONAGGINE TENTATRICE DI TAYLOR MEGA, EX FIDANZATA DEL RAPPER TONY EFFE (CON CUI LA FERRAGNI AVREBBE AVUTO UN FILARINO) - IL RAPPER E LA BONISSIMA TAYLOR SI SAREBBERO INCONTRATI IN GRAN SEGRETO A MILANO. CHIARA, PERÒ, AVREBBE SCOPERTO DEL "DEBOLE" DELL'EX PER L'ALTRA INFLUENCER - CHI HA AGITO PER PRIMO? SONO STATI FEDEZ A TAYLOR A VENDICARSI DEGLI EX O VICEVERSA