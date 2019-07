21 lug 2019 09:20

IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI IERI HA CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE SILVIO BERLUSCONI (CON 40 MILA EURO DI RISARCIMENTO) PER AVER DEFINITO “UN FALLITO” RENATO SORU DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE REGIONALI DEL 2009 IN CUI IL GOVERNATORE USCENTE SFIDÒ, PERDENDO, IL FORZISTA CAPPELLACCI…