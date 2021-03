TRINCARE RENDE – A HOLLYWOOD HANNO CAPITO BENE COME TRASFORMARE IN CAPITALE LA PASSIONE PER LE SBEVAZZATE: IL MARCHIO PIÙ CELEBRE È “CASAMIGOS” DI GEORGE CLOONEY CHE HA CONVERTITO L'AMORE PER LA TEQUILA IN UN MODO PER FARE SOLDONI - ALTRETTANTO BENE È ANDATA A JAY-Z CHE HA PUNTATO SULLO CHAMPAGNE: LA SUA "ARMAND DE BRIGNAC" È STATA ACQUISTATA DAL COLOSSO DI BERNARD ARNAULT. I BRANGELINA DEPONGONO L’ASCIA DEI GUERRA QUANDO…

Ettore Livini per "www.repubblica.it"

Ok la musica, van bene Hollywood e i crac miliardari al botteghino. Attori, cantanti americani hanno però scoperto una nuova miniera d’oro più redditizia (per qualcuno) di celluloide e sette note: l’alcol. L’investimento in vini e liquori non è una novità per lo star-system californiano. I guadagni sono tanti, la pianificazione finanziaria è importante. E molti di loro, più per sfizio che per bisogno monetario reale, hanno deciso di puntare un po’ di soldi su qualche brand del settore “spirits”.

Il primo a trasformare un hobby – un bicchierino al dalla gradazione alcolica con gli amici – in un business è stato George Cloney. L’avventura per lui è iniziata quasi per scherzo qualche anno fa quando durante le lunghe serate in vacanza a Cabo San Lucas in Baja California con Rande Gerber, marito di Cindy Crawford ha iniziato, tra un cicchetto e un altro, a fantasticare di fabbricarsi una tequila in proprio. Detto, fatto, i soldi ai due non mancavano di sicuro. Hanno fatto un salto a Jalisco, si sono comprati una distilleria locale e hanno lanciato Casamigos, “fatta da mici per gli amici”, come recitava l’etichetta.

Una piccola produzione fai-da-te da regalare a Natale a parenti e conoscenti più stretti. La cosa però, un passo alla volta, è cresciuta. Il cerchio di clienti e appassionati si è allargato. L’etichetta è spuntata nei bar più trendy della California. E la tequila nata per gioco è finita al centro di un’asta tra i big del settore. Con la multinazionale Diageo che se l’è aggiudicata pagando a Clooney & C. un assegnuccio da un miliardo di dollari.

Altrettanto bene è andata in questi giorni al rapper Jay-z. Lui ha puntato sullo champagne. Innamorandosi in tempi non sospetti della maison Armand de Brignac. Nel 2006 l’ha sdoganata al mondo intero con il video della canzone “Show me what you got”. Con successo, visto che il brand, che lui ha acquistato con i suoi risparmi nel 2014, ha superato stabilmente le 500mila bottiglie vendite malgrado il prezzo cadauna (dai 250 euro in su) non sia proprio nazional popolare.

E ora anche per il rapper è arrivato il momento di passare all’incasso, visto che nei giorni scorsi ha venduto il 50% dell’impero delle bollicine di casa a Lvmh, il colosso francese di Bernard Arnault già proprietario di Moet Hennessy, a un prezzo imprecisato ma non certo di saldo.

L’incrocio tra il mondo dello spettacolo e quello dell’alcol, del resto, sembra funzionare. L’attore canadese Ryan Reynolds ha venduto per 600 milioni di dollari il suo Aviation Gin. La Tequila 901 di Justin Timberlake è stata corteggiata da più di una multinazionale. E persino la premiata ditta Brangelina – al secolo la coppia Brad Pitt-Angelina Jolie – è scoppiata sul fronte sentimentale ma sopravvive – anzi cresce – su quello del business etilico. I due, in vigna, vanno ancora d’amore e d’accordo.

E dopo aver lanciato il loro rosato francese made in Provenza si sono lanciati ora nello champagne. Il loro marchio “Fleur de Miraval” è in vendita da qualche mese nelle enoteche più chic del pianeta. Prezzo-base circa 350 euro a bottiglia. Ma va a ruba lo stesso. L’amore finisce, ma uno champagne - specie se dorato e già corteggiato da diversi potenziali compratori - è per sempre.

