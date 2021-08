UN TRIP PRODUTTIVO - NEGLI USA AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE SI STANNO BUTTANDO SUL BUSINESS DEI FARMACI PSICHEDELICI - IL LORO USO E' VIA DI SPERIMENTAZIONE PER LE TERAPIE ANTIDEPRESSIVE, E GIA' NEL 2023 LA FDA POTREBBE APPROVARE L'MDMA - DURANTE LE SESSIONI I PAZIENTI IDONEI VENGONO INVITATI A PARLARE DI CIO' CHE LI FA SOFFRIRE MENTRE SONO SOTTO L'EFFETTO DEI FARMACI - I RICERCATORI: "GLI PSICHEDELICI CONSENTONO DI..."

Dagotraduzione dalla Cnbc

Funghi allucinogeni

Gli investitori stanno aprendo le loro menti e i loro portafogli alle possibilità delle terapie assistite da psichedelici. Tre aziende biofarmaceutiche che mirano a produrre farmaci psichedelici per curare i disturbi della salute mentale sono diventate pubbliche negli ultimi mesi: l’IPO di Atai Life Sciences, sostenuta da Peter Thiel, è stata quotata in borsa a giugno e ora ha una capitalizzazione di mercato di 2,6 miliardi di dollari; MindMed è stata quotata in borsa ad aprile e ora ha una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari; e Compass Pathways IPO a novembre, con un’attuale capitalizzazione di mercato di quasi 1,5 miliardi di dollari.

Medicinali da ricerca

Insieme, le tre società hanno più di nove farmaci per la terapia psichedelica nel loro catalogo. E questo per non parlare del lavoro svolto da molte altre aziende private di biotecnologia e telemedicina come Gilgamesh Pharmaceuticals, sostenuta da Y Combinator, o start-up come Mindbloom, che sta già curando i pazienti con psicoterapia assistita da ketamina (La ketamina non è uno psichedelico ma è considerata un anestetico dissociativo che può portare a una distorsione di immagini, colori, suoni, sé e ambiente).

Sperimentazioni con droghe psicadeliche

Tutto ciò significa che l’assunzione di farmaci che alterano la mente come l’MDMA potrebbe diventare una parte regolare della terapia per trattare condizioni che vanno dalla depressione al disturbo da stress post-traumatico, alla dipendenza, al dolore cronico e al disturbo ossessivo-compulsivo nei prossimi due-cinque anni.

Ecco come potrebbe essere e cosa dice la ricerca.

Come funzionano gli psichedelici per la terapia

Le droghe psichedeliche sono sostanze che alterano la percezione e l’umore e influenzano una serie di processi cognitivi. Tra le più classiche ci sono l’Mdma, detto anche «ecstasy», l’LSD, la psilocibina, i funghi, l’ayahuasca e ibogaina.

funghi allucinogeni

La ricerca ha dimostrato che gli psichedelici possono aiutare a trattare condizioni storicamente difficili da curare, «rimodellando» il modo in cui «parti del cervello parlano tra loro», afferma Jennifer Mitchell, neuroscienziata e professoressa nei dipartimenti di neurologia, psichiatria e scienze comportamentali presso l’Università della California a San Francisco.

«Gli psichedelici consentono a chi li assume di lasciar andare quello che li affligeva» spiega. Quando le persone sono giovani, il loro cervello attraversa periodi critici di apprendimento e sviluppo che poi si chiudono con l’età. I ricercatori ritengono che gli psichedelici «aprano quei periodi critici chiusi solo per una piccola finestra di tempo», dice.

FUNGHI ALLUCINOGENI 4

«Quando quel periodo critico è di nuovo aperto, vuoi sfruttarlo al meglio e rendere quel potenziale cambiamento il più positivo possibile», dice.

La psilocibina, per esempio, è ritenuta utile per la connettività del cervello. Secondo Stephen Ross, professore associato di psichiatria presso la NYU Grossman School of Medicine che conduce studi sulla psilocibina da 16 anni, aumenta gli «stati neuroplastici», cioè le capacità del cervello di riorganizzarsi e adattarsi.

Un recente studio della Yale University condotto sui topi, per esempio, ha scoperto che una singola dose di psilocibina ha portato a un immediato aumento delle connessioni tra i neuroni che è durato per un mese dopo.

LSD E ALLUCINOGENI

Quando si assumono sostanze psichedeliche, «le parti del cervello che normalmente non parlano tra loro iniziano a comunicare tra loro e sembrano in qualche modo ripristinare i modelli cerebrali», dice.

Che aspetto ha la terapia psichedelica: “Non è Burning Man”

La terapia assistita da MDMA potrebbe essere approvata dalla FDA per uso medico già nel 2023, mentre gli altri psichedelici, in particolare la psilocibina, stanno aspettando dietro le quinte il loro turno per essere valutati per scopi medici.

LSD E ALLUCINOGENI

Se e quando la terapia assistita da psichedelici sarà approvata dalla FDA, sarà molto più complessa e medicalizzata di una semplice assunzione di funghi nei boschi.

«Non ci si butta dentro», dice Mitchell. «Non è Burning Man o qualcosa del genere. Bisogna avere molto premura».

In primo luogo, i pazienti devono essere attentamente selezionati per essere idonei.

«Non è per tutti», ha detto Corine de Boer, direttore medico presso l’Associazione multidisciplinare per gli studi sugli psichedelici, un’organizzazione di ricerca e istruzione senza scopo di lucro. Non è adatta a chi ha una storia di psicosi o problemi cardiovascolari, per esempio.

LSD E ALLUCINOGENI

Per coloro che si qualificano, le sessioni di terapia psichedelica assistita saranno «una sinergia tra i partecipanti, i terapisti e i farmaci», afferma de Boer.

Prima di somministrare qualsiasi farmaco, i medici incontrano il paziente per parlare di ciò che potrebbe venire loro in mente - un incidente traumatico o ricordi dolorosi dell’infanzia – o, per un malato terminale, la malattia e il suo potere sulla vita quotidiana.

Le sessioni, durante le quali il paziente assume droghe psichedeliche, possono essere piuttosto laboriose e lunghe (circa otto ore), dice Mitchell. Una singola dose di MDMA agisce per sei ore e una mezza dose viene somministrata per circa 90 minuti durante la sessione.

funghetti allucinogeni al campus

Per garantire che i pazienti abbiano un ambiente confortevole in cui muoversi, viene allestito uno spazio che assomiglia a un soggiorno o a una camera da letto. I pazienti ricevono occhiali da sole e una playlist con musica rilassante prima di assumere il farmaco. Poi sono invitati ad «andare dentro» e pensare agli argomenti che hanno discusso nelle sessioni preparatorie.

I pazienti potrebbero parlare degli argomenti che emergono e i terapeuti sono lì per aiutarli ad accettare e ascoltare qualsiasi idea venga a galla, piuttosto che sollecitarli con domande. «Come puoi immaginare, ci sono molte emozioni», dice Mitchell.

I pazienti sono coscienti e possono mangiare, bere e usare il bagno comodamente, anche se sono scortati da due membri del personale quando stanno in piedi o camminano, spiega Mitchell.

Il giorno successivo si svolge una «sessione di integrazione», in cui i terapeuti parlano con il paziente per aiutarlo a dare un senso all’esperienza. Il paziente può tornare ai motivi per cui ha perseguito i trattamenti e discutere di ciò che ha sentito o visto durante l’esperienza, ad esempio.

LSD E ALLUCINOGENI

Mitchell dice che c’è un’importante trasformazione che avviene quando le persone assumono sostanze psichedeliche in questo contesto clinico. «È incredibile quanto le persone più leggere e libere sembrino seguire anche la prima sessione», dice.

Infatti, in un recente studio sull’MDMA, la depressione è stata compensata o significativamente attenuata dopo tre dosi somministrate ciascuna a circa un mese di distanza.

Naturalmente, ci sono rischi per il trattamento. Le persone che hanno disturbi psicotici così come quelle che hanno l’ipertensione non sono raccomandate per la terapia psichedelica. Al di fuori di una sperimentazione clinica, molte sostanze psichedeliche, come la psilocibina e l’MDMA, sono classificate come farmaci ai sensi del Controlled Substances Act.

FUNGHI ALLUCINOGENI

Ma «nei prossimi tre o cinque anni, la psichiatria sarà profondamente modificata» dalla terapia assistita da psichedelici, dice Ross.