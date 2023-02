2 feb 2023 14:33

IL TROLLEY A BORDO, IL BIMBO A TERRA – UNA COPPIA BELGA, IN PARTENZA DALL'AEROPORTO BEN GURION DI TEL AVIV CON IL LORO FIGLIO PICCOLO, ARRIVATA AL CHECK-IN SI È ACCORTA DI NON AVER FATTO IL BIGLIETTO PER IL PICCOLO – COME SE NULLA FOSSE, I DUE SI SONO IMBARCATI SULL'AEREO E HANNO LASCIATO IL PICCOLO AGLI ASSISTENTI DELLA COMPAGNIA AEREA. È FINITA CHE…