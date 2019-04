UNA TROMBA DA PAURA – SONO IMMAGINI SPAVENTOSE QUELLE GIRATE DAGLI ABITANTI DI GEORGE TOWN, IN MALESIA, CHE SI SONO VISTI MINACCIATI DA UN'IMPERIOSA COLONNA DI ACQUA CHE SI AVVICINAVA ALLE LORO CASE – CI SONO VOLUTI 40 MINUTI AFFINCHE' LA TROMBA MARINA PERDESSE LA SUA POTENZA, MA PRIMA… (VIDEO)

Beatrice Raso per "www.meteoweb.eu"

Dopo un periodo di siccità durato più di un mese, l’isola di Penang, nella Malesia occidentale, ha ricevuto intense precipitazioni il 1 aprile, e un’enorme tromba marina è stata osservata nelle acque di Tanjung Bungah, sobborgo di George Town.

Il vortice è apparso poco prima di mezzogiorno (ora locale) da scuri nuvoloni di tempesta dopo un forte acquazzone ed è stato visto ruotare sulle acque prima di arrivare al “landfall” sulla terraferma.

I residenti hanno postato sui social network foto e video dell’incontro ravvicinato con la tromba marina prima che si dissipasse. I video che vi riproponiamo in fondo all’articolo mostrano la tromba marina, dall’aspetto di un mini-tornado, avvicinarsi pericolosamente alla costa e ridurre gradualmente la sua velocità mentre virava verso l’isola.

Le immagini che trovate nella gallery in alto mostrano anche i danni riportati da alcuni edifici, i cui tetti di zinco sono stati sollevati dal passaggio del vortice. Si ritiene che siano almeno 15 le case danneggiate.

La casalinga Aishah Hashim, 64, ha raccontato: “Ero sola e terrorizzata e non sapevo cosa fare. Temendo che tutta la casa crollasse, sono uscita velocemente fuori. È successo tutto nell’arco di un secondo.

Ora non ho un posto dove stare per la notte”, dopo che il tetto della sua abitazione è volato via sotto la spinta dei venti. Un altro residente ha raccontato di aver cercato riparo in un edificio vicino fin quando la situazione non è tornata alla normalità: “Era enorme. Vivo qui da oltre 20 anni e non ho mai visto un evento simile prima. Abbiamo temuto il peggio, ma nessuno è rimasto ferito”.

Le trombe marine non sono insolite a Penang, ma questo particolare vortice ha impiegato circa 40 minuti per dissiparsi, contrariamente a precedenti trombe marine che hanno vorticato intorno all’isola per circa 5 minuti.