DURA LEX SED EX - UN 49ENNE INGLESE SI E' SUICIDATO IN UNA VILLA DI LUSSO DOPO AVER SENTITO ACCIDENTALMENTE UNA CONVERSAZIONE HOT TRA L’EX MOGLIE E IL NUOVO FIDANZATO: PER ERRORE ALLA DONNA ERA PARTITA UNA CHIAMATA DAL CELLULARE E L’UOMO, DOPO AVER SENTITO I DETTAGLI PICCANTI, SI È TUFFATO IN PISCINA PUR AVENDO LA FOBIA DELL’ACQUA E NON SAPENDO NUOTARE…